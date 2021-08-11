Помер останній внук Івана Франка

11 серпня помер останній онук українського письменника Івана Франка - Роланд Франко.

Про це повідомив Міжнародний фонд Івана Франка, засновником і головою правління якого був Роланд Франко.

"З сумом повідомляємо, що 11 серпня на 90-му році життя обірвалося земне буття останнього онука Івана Франка - Роланда Франка. Світла пам’ять про цю добру людину назавжди залишиться в наших серцях і серцях тих, кому пощастило з ним працювати, товаришувати та спілкуватися. Ми не в змозі змінити обставини. Лише просимо Бога дати сил перенести біль втрати, а душу покійного прийняти в Царство небесне", - ідеться в повідомленні.

Роланд Франко - український учений-інженер, дипломат, громадський діяч, кандидат технічних наук.

Народився в сім'ї Тараса Франка. Навчався в середніх школах Львова та Станіславова (після 1962 року - Івано-Франківськ), згодом - на нафтовому факультеті Львівського політехнічного інституту, а по переїзді до Києва в 1950 році - на гірничому факультеті Київського політехнічного інституту.

З 1972 по 1978 рік очолював Всесоюзний науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування. Автор близько 50 праць у галузі автоматичного регулювання та приладобудування.

У 1993-1996 роках на запрошення Міністерства закордонних справ України перебував на дипломатичній службі, був радником з питань науки в посольстві України у Великій Британії.

Завдяки клопотанням Роланда Франка 1996 року Україна безкоштовно одержала від Великої Британії науково-дослідну станцію "Фарадей" (нині станція "Академік Вернадський") в Антарктиці. Перша українська експедиція, яка прибула на станцію 28 листопада 1995 року, назвала Роланда Франка "хрещеним батьком української антарктичної станції".