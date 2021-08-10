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"Уявіть таке біля Нотр-Даму": Ткаченко розкритикував дрифт на Софійській площі у Києві

Мінкульт з’ясовує, "як це взагалі стало можливим".

"Уявіть таке біля Нотр-Даму": Ткаченко розкритикував дрифт на Софійській площі у Києві
Фото: КМДА

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко різко розкритикував зйомки екстремального водіння біля Софії Київської в центрі Києва.

"Багато хто вже бачив відео екстремального водіння на Софійській площі навкруги пам’ятника Богдану Хмельницькому. Я навіть не намагаюся уявити, щоб хтось в світі дозволив собі влаштовувати такий дрифт у підтвердженій буферній зоні ЮНЕСКО", - написав Ткаченко у Telegram.

За словами міністра культури, тут навіть справа не в засміченій бруківці, яку "добре, що вже відмивають".

"А в, по-перше, жахливому, неналежному ставленні до нашої культури. По-друге - відношенні до безпеки людей довкола. І, по-третє – до законодавства України, адже дозволів на це не давало ані наше міністерство, ані заповідник "Софія Київська". Уявіть себе таке, наприклад, у Ватикані - на площі Святого Петра. Або перед собором Нотр-Дам де Парі. Впевнений, усі учасники перегонів, як і організатори рекламних зйомок, були б або покарані, або б заплатили штрафи"", - зазначив міністр.

Ткаченко закликав Національну поліцію та КМДА ретельно розслідувати інцидент на Софійській площі. Він додав, що Мінкульт також з’ясовує, "як це взагалі стало можливим".

На думку Ткаченка, цей інцидент є приводом, щоб його міністерство "мало важелі накладати штрафи або заборону, якщо таке буде відбуватись біля історичних пам’яток".

Як повідомляли, на Софійській площі у Києві вранці 10 серпня кілька автомобілів влаштували рекламні дрифт-заїзди.

За словами колишнього міністра екології ігоря Шевченка, заїзди влаштувала компанія Red Bull за погодженням з поліцією та керівництвом заповідника. Також відомо, що у заїздах брала участь співачка Альона Альона. Про це вона повідомила у інстаграмі, проте згодом видалила відео.

Водночас міська влада Києва стверджує, що не давала жодних ніяких дозволів на організацію і проведення рекламних зйомок із використанням екстремальних елементів. КМДА звернулася до поліції з проханням розслідувати інцидент.

У МВС зазначил, що організаторам зйомок може загрожувати до чотирьох років позбавлення волі.

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