Будинок "Квітів України" в Києві внесли до реєстру державних пам'яток

Навчально-методичний павільйон "Квіти України" в Києві внесено до реєстру державних пам'яток.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Щойно підписав Наказ про внесення будинку "Квітів України" до реєстру державних пам'яток. Тепер "Квіти" офіційно є пам'яткою архітектури, монументального мистецтва місцевого значення. Будівлі надано охоронний статус. Це означає, що її не можна зруйнувати або перебудувати", - написав міністр у своєму телеграм-каналі.

Очільник Мінкультури подякував киянам за небайдужість та готовність відстоювати історичний вигляд міста.

Нагадаємо, 3 серпня павільйон "Квіти України" отримав статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

У Мінкультури пообіцяли будівлі "Квіти України" особливий статус одразу після рішення КМДА.

Нагадаємо, будівля на вул. Січових Стрільців є зразком модерністської архітектури, її було побудовано у 1980-х роках як магазин-оранжерею для комунального підприємства "Квіти України".

На початку літа 2021 року його обнесли парканом для реконструкції з надбудовою для розміщення офісного центру з підземним паркінгом, а 25 червня зрізали багаторічний виноград, що прикрашав будівлю. Вночі 11 липня біля будинку з'явилася важка техніка для зносу. 12 липня почалися роботи з демонтажу фасаду, але їх вдалося зупинити через протести громадських активістів.

21 липня КМДА зобов'язала забудовника прибрати паркан біля будівлі "Квітів України".