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В Україні торік припинили роботу 343 видавництва та 48 книгарень

Через кризу галузь зменшила обсяги виробництва порівняно з 2019 роком за назвами на 23,3%.

В Україні торік припинили роботу 343 видавництва та 48 книгарень
Фото: facebook/Національний університет Києво-Могилянська академія

Минулого року в Україні припинили свою діяльність  343 видавництва та 48 книгарень. Про це повідомив мовний омбудсман Тарас Кремінь.

"Це досить кричуща цифра. Окрім того, за даними Асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, через кризу 2020 року галузь зменшила обсяги виробництва книжкової продукції порівняно з 2019 роком за назвами на 23,3% і за сумарним накладом на 34,3%", - написав він у фейсбуці.

Кремінь нагадав, що з 16 липня 2021 року почала діяти 26 стаття Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка регламентує використання державної мови у сфері книговидання та книгорозповсюдження. Омбудсман переконаний, що її дотримання призведе до покращення ситуації на книжковому ринку.

"Відтак частка книжкових видань державною мовою в загальній кількості назв книжкових видань, наявних у продажу в кожній книгарні або іншому закладі, має становити не менше ніж 50%. Реалізація цієї норми спрямована на підтримку українськомовної книги та збільшення частки громадян, які читають українською", - зазначив він.

Нагадаємо, у червні Книжковий Арсенал обрав найкрасивішу книгу України 2021.

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