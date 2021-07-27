Букерівська премія оголосила довгий список

До нього потрапили 13 письменників.

Журі Букерівської премії оголосило цьогорічний довгий список. Про це повідомили на офіційному сайті премії. До довгого списку потрапили 13 письменників. Книги відбирали зі 158 творів: за умовами премії, книга повинна бути опублікована англійською мовою у Великобританії та Ірландії після 1 жовтня 2020 року.

Короткий список, до якого увійдуть лише 6 книг, оприлюднять 14 вересня. На початку листопада оголосять ім’я переможця - він отримає 50 тисяч фунтів стерлінгів.

До цьогорічного журі премій увійшли: історик Майя Джасаноф (голова), письменниця і редакторка Горація Гаррод, акторка Наташа МакЕлхоун; письменник і професор Чігізі Обіома, письменник і колишній архієпископ Роуен Вільямс.

До довгого списку увійшли:

«A Passage North» («Пасаж Північ»), Анука Арудраґасама, Шрі-Ланка (видавництво Granta Books);

«Second Place» («Друге місце»), Рейчел Каск, Франція (видавництво Faber);

«The promise» («Обіцянка»), Деймона Галгута, ПАР (видавництв Chatto & Windus, Vintage, PRH);

«The sweetness of water» («Солодкавість води»), Натана Гарріса, США (видавництв Tinder Press, Headline, Hachette Book Group);

«Klara and the Sun» («Клара і Сонце»), Кадзуо Ісігуро, Японія (видавництво Faber);

«An island» («Острів»), Карен Дженнінгс, ПАР (видавництво Holland House Books);

«A town called Solace» («Місто, яке називають заспокоєнням»), Мері Лоусон, Канада (видавництв Chatto & Windus, Vintage, PRH);

«No one talking about this» («Про це ніхто не говорить»), Патрісії Локвуд, США (видавництв Bloomsburry circle, Bloomsburry Publishing);

«The fortune man» («Людина удачі»), Надіфи Мохамед, Велика Британія (видавництв Viking, Penguin General, PRH);

«Bewilderment» («Збентеження»), Річард Пауерс, США (видавництво Hutchinson Heinemann, PRH);

«China room» («Кімната Китай»), Санджев Сахота, Велика Британія (видавництв Harvill Secker, Vintage, PRH);

«Great circle» («Велике коло»), Меґі Шипстед, США (видавництв Doubleday, Transworld Publishers, PRH);

«Light perpetual» («Вічне світло»), Френсіс Спуффорд, Велика Британія (видавництво Faber).

Нагадаємо, минулого року лауреатом Букерівської премії став Дуглас Стюарт з дебютним романом "Shuggie Bain" (Шуггі Бейн).