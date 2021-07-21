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Куратором 28 BookForum стане Юрій Прохасько

Цього року Львівський форум видавців  відбудеться 15-19 вересня у гібридному форматі.

Куратором 28 BookForum стане Юрій Прохасько
Юрій Прохасько
Фото: bookforum.ua

Назва фокусної теми цьогорічного Львівського міжнародного BookForum – “Гра в дорослішання: як ми зростаємо незалежними”. Куратором фокусної теми стане відомий український перекладач та літературознавець Юрко Прохасько.

28 BookForum очікує гостей з усієї України, а також з ЄС, США, Південної Америки та Африки. Організатори запланували понад 100 подій, панельних дискусій і традиційну Ніч Поезії та музики non-stop. Форум відбудеться у гібридному форматі: онлайн та офлайн. У межах заходу планується обговорення питань, чи може вважатися наша держава «дорослою» після 30-ти річчя проголошення Незалежності. Чи піддається вона контролю громадян і громадянського суспільства, чи сама встановлює для них правила? Як змінилися ми усі за ці 30 років? І як культура та література, звільнившись від тоталітарної цензури, впливає на формування сталого оновлення нашої держави як інституту і стає (чи не стає) її «дорослим» голосом. Зміна поколінь, нові зовнішні та внутрішні межі, їх розширення та звуження, зміни, які формують людину та впливають на власний голос, відповідальність за свій вплив – це неповний перелік питань, які піднімає цього року 28 BookForum. 

Форум відбудеться 15-19 вересня 2021 року у Львові за підтримки Українського культурного фонду.

Нагадаємо, минулого року форум проходив онлайн через ситуацію з пандемією коронавірусу.

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