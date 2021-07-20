5-й Київський тиждень критики оголосив дати проведення

У 2021 році фестиваль Київський тиждень критики відзначає п'яту річницю. Команда кураторів фестивалю лишається цього року незмінною – програмою опікуються українські кінокритики й кінокритикині: співзасновниця Спілки кінокритиків України Дарія Бадьйор, кінознавець і режисер Станіслав Битюцький, колумніст і автор видань LB.ua, «Фокус» та DTF Magazine Сергій Ксаверов і журналістка DTF Magazine Анна Дацюк. Кожна стрічка у програмі фестивалю буде представлена кураторами, а після показів на глядачів чекає обговорення фільму з кінокритиком(-инею). У межах фестивалю також запланована програма дискусійних зустрічей.

Київський тиждень критики – це міжнародний кінофестиваль, створений з метою ознайомлення українських глядачів із найкращими новими фільмами, обраними професійними українськими кінокритиками й кінокритикинями. У попередні роки на фестивалі відбулися київські прем'єри таких світових арт-хітів, як «Маяк» з Робертом Паттінсоном та Віллемом Дефо у головних ролях , «Дім, який побудував Джек» режисера Ларса фон Трієра, оскароносної стрічки «Земля кочівників», українська прем'єра стрічки «Погані дороги» Наталки Ворожбит, покази стрічок «Атлантида» Валентина Васяновича, «Додому» Нарімана Алієва та «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча. Подія традиційно відкриється врученням Національної премії кінокритиків «Кіноколо» найкращим українським фільмам і кінопрофесіоналам.

Програма фестивалю складатиметься з чотирьох секцій: міжнародної програми з актуальними стрічками з лайн-апів головних світових кінофестивалів, тематичної ретроспективи культової кінокласики, програми «Фокус» (добірка нових картин із України та іншої фокусної країни, сформована селективною комісією кінокритиків обох країн) та індустрійної секції «Перший погляд», до якої увійдуть студентські фільми, відібрані студентами, які вивчають кіномистецтво (під час фестивалю ці стрічки будуть представлені провідним українським продюсерам, відбірникам кінофестивалів та кінокритикам). У межах фестивалю також відбуватимуться панельні дискусії та круглі столи з актуальних проблем кінопроцесу.

У 2021 році фестиваль відбудеться з 21 до 27 жовтня. Оголошення програми фестивалю та продаж абонементів за першою ціною стартує на початку вересня.