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У Києві з’явилась скульптура, присвячена гендерним стереотипам

Її створила українська сучасна художниця Анна Надуда.

У Києві з’явилась скульптура, присвячена гендерним стереотипам
Фото: надано організаторами

Скульптура Nova розташована на території Національного центру «Український дім». Вона складається з двох частин: ззовні — символічні рамки, що, на думку організаторів, утілюють стереотипи соціуму; усередині — фігура жінки, що звільняється з їхнього полону. Відповідно до задуму, скульптура має бути маніфестом, покликаним привернути увагу до проблеми стереотипів суспільства щодо жінок.

До відкриття скульптури доєднались успішні українки, які своїм прикладом доводять, що жінки можуть бути ким завгодно й робити будь-яке діло: телеведуча СТБ Надія Матвєєва, українська професійна каратистка і громадська діячка Уляна Пчолкіна, співзасновниця і керуюча партнерка КМДШ Лідія Білас, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, головна редакторка онлайн-видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва, голова представництва Фонду народонаселення ООН в Україні - UNFPA Хайме Надаль. Вони символічно розбили зовнішню частину скульптури, яка втілювала стереотипи, щоб допомогти кожній жінці в Україні повірити у власні сили й мати сміливість реалізовувати себе, будувати кар’єру, стосунки та родину без упереджень з боку суспільства.

ANi Svami (Анна Надуда) – українська сучасна художниця та скульпторка. Вона працює в різних творчих напрямах, зокрема це скульптура, сайтспецифік-інсталяція, світло, графіка, паблік-арт, архітектура й дизайн. Роботи мисткині є в приватних колекціях в Україні, Австрії, Швеції, Франції, Німеччині, Великій Британії, Кіпрі й Польщі.

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