Засновникові групи "Звуки Му" було 70 років.

Російський рок-музикант і актор Петро Мамонов помер у віці 70 років.

Про це у четвер, 15 липня повідомляє ТАСС.

Раніше Мамонова намагалися вивести зі стану штучної коми, проте зробити це не вдалося. Дружина музиканта Ольга повідомляла, що стан артиста погіршується.

Останні два тижні Петро Мамонов перебував у лікарні через пов'язані з коронавірусною хворобою ускладнення. В артиста зафіксували 87%-ве ураження легень, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Петро Мамонов - творець і фронтмен групи "Звуки Му". Він також відомий за ролями у фільмах "Таксі-блюз", "Острів" та інших.

Нагадаємо, раніше в липні радянський та російський актор і кінорежисер Володимир Меньшов помер у віці 81 року від коронавірусу. Він підтримував окупацію Криму та Донбасу.