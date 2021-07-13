Культурна спільнота закликає провести новий конкурс на посаду директора Мистецького Арсеналу дотримуючись принципів прозорості

Ініціативна група "Перше грудня" та Виконавча Рада Українського осередку Міжнародного ПЕН-клубу закликають провести новий конкурс на посаду генерального директора Мистецького Арсеналу.

Заява опублікована на сайті pen.org.ua.

"Особливу тривогу викликають процедури конкурсів, зокрема, щойно проведеного конкурсу на обрання генерального директора Мистецького Арсеналу. Ми бачимо серйозні порушення процедури та принципів доброчесності, що послаблюють довіру до організації конкурсу та його результатів. Найбільші застереження у нас викликає процес обрання представників громадськості до конкурсної комісії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що конкурсна комісія з обрання гендиректора Мистецького Арсеналу складається з: трьох представників трудового колективу Мистецького Арсеналу, трьох представників Державного управління справами (ДУС) та трьох представників від громадських організацій, які діють у сфері культури.

"Саме на представників громадськості покладається велика відповідальність – як на безсторонніх, фахових та доброчесних арбітрів. У рамках нинішнього конкурсу, на жаль, є підстави сумніватися в чесності їх відбору. По-перше, хоч Державне управління справами і декларувало прозорість процедури жеребкування, і пообіцяло викласти онлайн-трансляцію процедури, на YouTube-каналі ДУС досі немає відео – і ми не знаємо, як саме вона відбувалася. По-друге, на жеребкування не було запрошено представників медіа та громадськості, що також залишає сумніви у доброчесності процедури. По-третє, дивним чином представники ДУС та представники громадськості стали голосувати синхронно: одностайно обрали голову комісії, а потім вирішили провести таємне голосування – знімаючи з себе індивідуальну відповідальність за рішення", - йдеться у заяві.

Зазначається, що наразі конкурс не відбувся з формальних причин: жоден кандидат не набрав достатньої для перемоги кількості голосів.

Ініціативна група "Перше грудня" та Виконавча Рада Українського осередку Міжнародного ПЕН-клубу вимагають створити нову конкурсну комісію за прозорими принципами, з легітимним та чесним представництвом громадськості; а також провести новий конкурс за процедурою, яка відповідає принципам прозорості, доброчесності та фаховості і викликатиме довіру в суспільстві.

Нагадаємо, 6 липня було голошено повторний коонкурс на посаду генерального директора Національного культурно-мистецького та музейного комплексу Мистецький арсенал у Києві, оскільки жоден із кандидатів не набрав більшості голосів (принаймні п'яти).