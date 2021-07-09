До складу Наглядової Ради УКФ увійшла Лариса Артюгіна (оновлено)

Лариса Артюгіна увійшла до складу Наглядової Ради Українського Культурного Фонду. Повідомлення про це з'явилося на сайті УКФ.

Лариса Артюгіна – українська кінорежисерка, керівниця громадської організації «Новий Донбас», продюсерка docUA Platform / Платформа української документалістики, засновниця Школи документалістики та медіа. Має багаторічний досвід викладання режисури документального кіно в університеті та практичної роботи в кіновиробництві. Працювала як документалістка на прифронтових територіях, створила серію документальних фільмів про життя сучасних українців.

Оновлення (17:50) У відповідь на запит LB.ua, комунікаційний відділ УКФ повідомив, що Артюгіну призначили за квотою МКІП, а також зазначив, що голову Наглядової Ради поки що не призначено.

Нагадаємо, Наглядова Рада УКФ складається з 9 членів: двох призначає президент, двох – МКІП, двох – обирають від закладів культури, ще двох – від громадських об’єднань; та голови фонду (його призначають наказом міністра культури). Раніше, в ході тривалої кризи інституції, зі складу Наглядової Ради вийшли Катерина Чуєва (квота МКІП), Артемій Сурін (квота президента) та Лариса Мудрак (очолювала Наглядову Раду). Як підтвердив у інтерв'ю Радіо Культура виконавчий директор УКФ Владислав Берковський, ще один з членів Наглядової Ради Юрій Рибчинський (квота президента) не відвідує засідання.Таким чином, фактично заблокованою була робота УКФ у частині затвердження проектів із великим бюджетом. За законом, такі проекти має затверджувати Наглядова Рада, легітимний кворум якої - 6 членів.