Міністр культури погодився із частиною вимог від експертів та заявників УКФ

Втім, розпуск Наглядової Ради фонду не входить до їх числа.

Олександр Ткаченко зустрівся із представниками від експертів (Ольга Сагайдак) та заявників (Іван Козленко) Українського культурного Фонду, які повідомили йому про консолідовані вимоги двох груп та передали письмове звернення.

Зокрема, у зверненні йшлося про оцінку дій чинної Наглядової Ради фонду, як таких, що ставлять під загрозу принцип прозорості розподілу коштів, порушують процедуру конкурсу та завдають репутаційної шкоди інституції.

Серед вимог експертів та заявників були такі:

- Вжити дій щодо скасування повноважень діючої Наглядової ради УКФ (через зміни до закону, політичне рішення, судовий позов МКІП тощо)

- Скасувати додатковий конкурс програми Знакові події до 30-річчя Незалежності України

- Кошти від актуальної економії (в результаті скорочення термінів реалізації проєктів, відмову грантоотримувачів тощо – близько 60 млн. грн.) та після скасування додаткового конкурсу «30-річчя Незалежності України» (30 млн. грн.) спрямувати на фінансування проєктів, відхилених через порушення (близько 20 проєктів на суму близько 70 млн. грн.)

- Подовжити термін реалізації та звітування за проєктами через негативний плив зволікання, що призвело до скорочення грантового сезону вже на 2 місяці

- Оприлюднення, обговорення та затвердження Стратегії УКФ

- Залучення експертів УКФ, досвідчених грантоотримувачів, команди фонду, авторитетних експертів, зокрема міжнародних, до роботи над нормативними документами, що стосуються фонду

- Перехід та трирічне планування і бюджетування

Відповідь на звернення міністр виклав у пості на Facebook. Зокрема, Ткаченко погодився запросити НР переглянути прийняті нею рішення щодо додаткового конкурсу до 30-ї річниці Незалежності України, а також висловив готовність говорити з дирекцією УКФ про можливість переспрямування коштів та подовження терміну реалізації і звітування за проектами. Крім цього, голова МКІП пообіцяв залучити до обговорення змін до закону про УКФ юристів, запропонованих від експертів та заявників фонду.

Міністр також зауважив, що МКІП напрацьовує зміни до Закону, які дозволили б удосконалити процедуру формування НР Фонду та припинення повноважень її членів. Нагадаємо, на прес-конференції Олександр Ткаченко вже говорив про необхідність створення можливості відкликати членів НР за квотою громадських організацій (але не за квотою міністерства та президента).

Наглядова рада УКФ складається з 9 членів: двох обирає президент, двох – МКІП, двоє призначаються від закладів культури, двоє – від громадських об’єднань. Також до НР входить голова фонду (його призначають наказом міністра культури). На сьогодні зі складу НР вийшли троє членів - голова фонду Лариса Мудрак, Катерина Чуєва (за квотою міністерства) та Артемій Сурін (за квотою президента).