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Фестиваль "Кіносарай" оголосив програму

Покази пройдуть з 25 до 28 червня на арт-хуторі Обирок на Чернігівщині.

Фестиваль "Кіносарай" оголосив програму
Фото: kinosaray.com

Із 25 до 28 червня відбудеться Міжнародний фестиваль позитивного кіно «Кіносарай». Три дні фест проходитиме на арт-хуторі Обирок на Чернігівщині, а 28 червня, на 25-ту річницю Конституції України, відбудуться покази в місті Батурині.

Відкриє кінофестиваль фільм класика українського кіно, режисера Михайла Іллєнка «Толока». Торік широкому прокату фільму завадив карантин і локдауни, тож більшість побачить його вперше. Цьогоріч «Толока» претендувала одразу на 9 премій Української кіноакадемії «Золота Дзиґа». Картина перемогла у номінації «Найкращий дизайн костюмів». 

«Кіносарай» цього року увійшов у партнерство із Довженко-Центром. Так, кінофестиваль на Обирку стане одним із місць, де представлять добірку «Українська нова хвиля». Це збірка найсвіжішого та найактуальнішого авторського кіно, яке відзначили нагородами національних кінофестивалів.

 До альманаху увійшли фільми:

 «Сурогат», Станіслав Сантимов/Україна/2020/6’. Приз глядацьких симпатій Київського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів (KISFF).

 «Бульмастиф», Анастасія Буковська/Україна/2020/25’. «Скіфський олень» отримав нагороду як найкращий короткометражний фільм і спеціальний диплом журі на 49-му Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість».

«Врятуйте мене, лікарю», Дмитро Грешко/Україна/2020/18’55’’. Головний приз у національному конкурсі на Міжнародному фестивалі короткометражних фільмів Wiz-Аrt.

 «Двоє», Владислав Вітрів/Україна/2020/23’. Нагорода за найкращу акторську гру в національному конкурсі на Одеському міжнародному кінофестивалі.

 «Килим», Наталя Кисельова/Україна/2019/20’. Гран-прі Київського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів (KISFF).

 «Прощавай, Головін», Мат’ю Ґрімар/Україна, Канада/2019/14’. Найкращий український короткометражний фільм Одеського міжнародного кінофестивалю, спеціальна згадка журі Generation 14plus Берлінського кінофестивалю.

 На фестивалі також представлять категорію фільмів про сталий розвиток. Показ програми пройде 27 червня на хуторі Обирок. Це єдина в Україні спеціалізована екопрограма в межах кінофестивалю. В рамках програми "Спаржевий ліс" глядачі зможуть побачити такі стрічки:

Another year passed («Промайнув ще рік»).Ferenc Mándi, Hungary.

Многая літа. Стойко («Многая літа. Стойко»). Vyacheslav (Slavik) Bihun, Ukraine.

Rise Up («Піднімися»). Sophie Austin, United Kingdom.

Fount («Джерело»). Evrim İnci, Turkey.

Dispersya («Дисперсія»). Maria Saulko, Ukraine.

Origins («Походження»). Simon Allegretta, Italy.

Rainbow Flag Flying High («Високо майорить прапор-веселка»). Zhang Hong-Jie, Taiwan.

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