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Прем'єра українського мультфільму відбудеться на Шанхайському міжнародному кінофестивалі

Стрічка "Непотрібні речі" створена за мотивами оповідання Роберта Шеклі.

Світова прем'єра анімаційної стрічки Дмитра Лісенбарта "Непотрібні речі" відбудеться на Шанхайському міжнародному кінофестивалі.

Фото: usfa.gov.ua

Створений за підтримки Держкіно анімаційний короткометражний фільм-дебют режисера за мотивами оповідання Роберта Шеклі "Крамниця старовинних чудасій" відібрано до основної конкурсної програми 24-го Шанхайського міжнародного кінофестивалю, що входить до числа кінофестивалів класу А, повідомила пресслужба Держкіно.

Кінопроєкт анімаційного фільму став одним із переможців 12-го конкурсного відбору Держкіно.

Режисером стрічки є Дмитро Лісенбарт, автори сценарію - Дмитро Лісенбарт та Андрій Рушковський, художник-постановник - Дмитро Кривонос, продюсер - Віталій Хало, кінокомпанія "Маркус Фільм".

Фото: usfa.gov.ua

Фото: usfa.gov.ua

Шанхайський міжнародний кінофестиваль (Shanghai International Film Festival) є найбільшим кінофестивалем Китаю, який щорічно із 1993 року проводиться в місті Шанхай. 24-й Шанхайський міжнародний кінофестиваль триватиме з 11 до 20 червня 2021 р.

Паралельно із прем'єрою стрічки на кінофестивалі в Шанхаї "Непотрібні речі" покажуть також в Іспанії. Стрічку відібрано до офіційної програми 49-го Міжнародного кінофестивалю в місті Уеска, Іспанія (Huesca International Film Festival), який пройде з 11 по 19 червня 2021 р. Фестиваль є кваліфікаційним на премію "Оскар" в категорії короткометражних фільмів.

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