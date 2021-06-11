Світова прем'єра анімаційної стрічки Дмитра Лісенбарта "Непотрібні речі" відбудеться на Шанхайському міжнародному кінофестивалі.

Фото: usfa.gov.ua

Створений за підтримки Держкіно анімаційний короткометражний фільм-дебют режисера за мотивами оповідання Роберта Шеклі "Крамниця старовинних чудасій" відібрано до основної конкурсної програми 24-го Шанхайського міжнародного кінофестивалю, що входить до числа кінофестивалів класу А, повідомила пресслужба Держкіно.

Кінопроєкт анімаційного фільму став одним із переможців 12-го конкурсного відбору Держкіно.

Режисером стрічки є Дмитро Лісенбарт, автори сценарію - Дмитро Лісенбарт та Андрій Рушковський, художник-постановник - Дмитро Кривонос, продюсер - Віталій Хало, кінокомпанія "Маркус Фільм".

Фото: usfa.gov.ua

Фото: usfa.gov.ua

Шанхайський міжнародний кінофестиваль (Shanghai International Film Festival) є найбільшим кінофестивалем Китаю, який щорічно із 1993 року проводиться в місті Шанхай. 24-й Шанхайський міжнародний кінофестиваль триватиме з 11 до 20 червня 2021 р.

Паралельно із прем'єрою стрічки на кінофестивалі в Шанхаї "Непотрібні речі" покажуть також в Іспанії. Стрічку відібрано до офіційної програми 49-го Міжнародного кінофестивалю в місті Уеска, Іспанія (Huesca International Film Festival), який пройде з 11 по 19 червня 2021 р. Фестиваль є кваліфікаційним на премію "Оскар" в категорії короткометражних фільмів.