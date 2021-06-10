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​Медведчук має компенсувати близько 300 тис. гривень видавництву "Віват" через книгу про Стуса

Рішення може бути оскаржене у Верховному Суді протягом 30 днів.

​Медведчук має компенсувати близько 300 тис. гривень видавництву "Віват" через книгу про Стуса
Фото: колаж Оксана Сенів

Київський апеляційний суд постановив стягнути з нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука близько 300 тисяч гривень на користь видавництва "Віват" у судовому процесі щодо книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

Про це повідомив Кіпіані у фейсбуці з посиланням на рішення суду від 1 червня.

"Можна вічно дивитись на три речі – як співають птахи, як тече Дніпро і… як Медведчук програє суди. Апеляційний суд вирішив, що колишній адвокат і нинішній проросійський політик має компенсувати коло 300 тисяч гривень видавництву “Віват” витрат на судовий процес щодо заборони книги “Справа Василя Стуса”, ініційований ним самим. Раніше апеляційний суд постановив закрити справу і повернути мені 780 грн судового збору. Вітя, де гроші?", - написав Кіпіані.

У рішенні суду зазначається: "Стягнути з ОСОБА_1 (Медведчук – ред.) на користь ТОВ "Віват" судовий збір за подання апеляційної скарги у розмірі 2305 гривень 20 коп. Стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВ "Віват" витрати на правничу допомогу та витрати, пов’язані з розглядом справи у суді першої інстанції у розмірі 295 тисяч 772 гривні 17 коп.".

Додаткова постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена у Верховного Суді протягом 30 днів.

Нагадаємо, раніше Київський апеляційний суд постановив стягнути з Медведчука відшкодування витрат видавництва Vivat на розгляд справи щодо заборони поширення книги "Справа Василя Стуса" у розмірі близько 140 тисяч гривень.

"Справа Василя Стуса" - збірник документів із шеститомної кримінальної справи КДБ УРСР проти українського письменника. Книга вийшла друком у травні 2019 року. Її загальний наклад – 35 тисяч примірників.

У серпні 2019 року Медведчук подав до суду на журналіста Кіпіані. Медведчук вимагав заборонити продаж у будь-якій формі і на будь-якій території примірників цієї книги. У жовтні Дарницький районний суд Києва заборонив розповсюдження книги "до усунення порушення немайнових прав Медведчука". Суд також зобов'язав Кіпіані та видавництво видалити з твору інформацію про Медведчука.

У видавництві книги про Стуса, проти якої судився Медведчук, заявили, що подадуть апеляцію. Згодом у Vivat повідомили, що книгу "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані розкупили за лічені хвилини після інформації про рішення суду, і про своє рішення додрукувати новий наклад.

Як відомо, Медведчук був адвокатом Василя Стуса. І, за оцінками юристів та істориків, його діяльність не в останню чергу призвела до того, що поетові дали 10 років ув'язнення в таборі суворого режиму.

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