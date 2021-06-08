90 українських книжок перекладуть іншими мовами в межах програми Translate Ukraine 2021

Серед них - твори Софії Андрухович і Андрія Любки, а також Лесі Українки та Григорія Сковороди.

Експертна рада Українського інституту книги обрала 90 книжок, які перекладуть іншими мовами світу в межах програми Translate Ukraine 2021. Максимальний розмір відшкодування за переклад складає 4000 євро.

Експерти отримали 113 заявок від 72 учасників відбору і створили список з 90 книжок, які подолали мінімальний прохідний бал (51), пише "Суспільне".

Найбільше балів отримали такі проєкти:

Станіслав Асєєв "В ізоляції" (мова перекладу — англійська) — 110;

Софія Андрухович "Амадока" (мова перекладу — хорватська) — 104;

Софія Андрухович "Фелікс Австрія" (мова перекладу — грецька) — 98;

Олеся Яремчук "Наші інші" (мова перекладу — німецька) — 97;

Тамара Горіха Зерня "Доця" (мова перекладу — македонська) — 97;

Андрій Любка "Карбід" (мова перекладу — сербська) — 97;

Гаська Шиян "За спиною" (мова перекладу — хорватська) — 96;

Леся Українка "Лісова пісня" (мова перекладу — азербайджанська, турецька) — 96;

Андрій Лесів та Романа Романишин "Війна, що змінила Рондо" (мова перекладу — англійська) — 96.

Деякі книжки планують перекласти декількома мовами. Це твори класиків - Лесі Українки, Григорія Сковороди, - а також сучасних письменників. До перекладу іншими мовами готують і дитячі книжки. 15 творів зі списку перекладуть болгарською, 13 — німецькою, 10 — перською, 9 — польською та 8 — англійською.

Нагадаємо, що першою лауреаткою премії Drahomán Prize для перекладачів з української мови на мови світу стала німецька перекладачка Клаудія Дате. Премію Drahomán Prize заснували Український інститут, Український ПЕН та Український інститут книги з метою підтримати і відзначити перекладачів з української мови на мови світу. Відзнака вручається за високу перекладацьку майстерність та внесок у промоцію української літератури за кордоном.