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90 українських книжок перекладуть іншими мовами в межах програми Translate Ukraine 2021

Серед них - твори Софії Андрухович і Андрія Любки, а також Лесі Українки та Григорія Сковороди. 

90 українських книжок перекладуть іншими мовами в межах програми Translate Ukraine 2021
Софія Андрухович
Фото: Олександр Попенко / Мистецький Арсенал

Експертна рада Українського інституту книги обрала 90 книжок, які перекладуть іншими мовами світу в межах програми Translate Ukraine 2021. Максимальний розмір відшкодування за переклад складає 4000 євро. 

Експерти отримали 113 заявок від 72 учасників відбору і створили список з 90 книжок, які подолали мінімальний прохідний бал (51), пише "Суспільне".

Найбільше балів отримали такі проєкти:

  • Станіслав Асєєв "В ізоляції" (мова перекладу — англійська) — 110;
  • Софія Андрухович "Амадока" (мова перекладу — хорватська) — 104;
  • Софія Андрухович "Фелікс Австрія" (мова перекладу — грецька) — 98;
  • Олеся Яремчук "Наші інші" (мова перекладу — німецька) — 97;
  • Тамара Горіха Зерня "Доця" (мова перекладу — македонська) — 97;
  • Андрій Любка "Карбід" (мова перекладу — сербська) — 97;
  • Гаська Шиян "За спиною" (мова перекладу — хорватська) — 96;
  • Леся Українка "Лісова пісня" (мова перекладу — азербайджанська, турецька) — 96;
  • Андрій Лесів та Романа Романишин "Війна, що змінила Рондо" (мова перекладу — англійська) — 96.

Деякі книжки планують перекласти декількома мовами. Це твори класиків - Лесі Українки, Григорія Сковороди, - а також сучасних письменників. До перекладу іншими мовами готують і дитячі книжки. 15 творів зі списку перекладуть болгарською, 13 — німецькою, 10 — перською, 9 — польською та 8 — англійською.

Нагадаємо, що першою лауреаткою премії Drahomán Prize для перекладачів з української мови на мови світу стала німецька перекладачка Клаудія Дате. Премію Drahomán Prize заснували Український інститут, Український ПЕН та Український інститут книги з метою підтримати і відзначити перекладачів з української мови на мови світу. Відзнака вручається за високу перекладацьку майстерність та внесок у промоцію української літератури за кордоном.

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