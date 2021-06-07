Церемонія відбулась у кінотеатрі просто неба біля Арки Дружби народів в Києві.

Фото: facebook/Molodist Kyiv International Film Festival

У Києві в кінотеатрі просто неба біля Арки Дружби народів відбулася урочиста Церемонія нагородження переможців 50-го ювілейного кінофестивалю "Молодість".

Про це повідомляється на сайті фестивалю.

Журі оголосили найкращі фільми, а гості переглянули трейлери стрічок і послухали виступи запрошених музикантів - фольк-квартету DakhaBrakha та співачки й бандуристки KRUTЬ. Церемонію провели акторка театру і кіно Ірма Вітовська та телеведучий програми "Сніданок з 1+1" Єгор Гордєєв.

Глядачі фестивалю щодня відвідували десятки сеансів - у 21-й програмі вони змогли переглянути 206 фільмів.

У межах фестивалю також відкрилися виставки "Сторіччя Фелліні" та "Добре проторені зв’язки".

Переможцем Boat Meeting став український проєкт "Мрія Кіри". Він отримав $10 тис. на послуги постпродакшену.

Фото: facebook/Molodist Kyiv International Film Festival

Переможцем першого Серіального пітчинґу став проєкт "Ми розходимося". Він отримав на створення тизеру, промо та медійну підтримку $25 тис.

Зазначимо, що цього року кінофестиваль "Молодість" вперше проводив пітчинг серіалів. До участі допускали лише українські проєкти.

Ґран-прі ювілейної "Молодості" отримала стрічка "Стаючи Моною" режисерки Сабіне Люббе Баккер. Вона отримає $10 тис.

Найкращим повнометражним фільмом Міжнародного конкурсу стала картина "Кельти" Міліци Томовіча. Вона отримала приз у $2000. Найкраща короткометражна стрічка - "Чорне сонце Палермо" Жозефін Жуане - також отримає $2000 призу.

Нагороду у $2000 розділять переможці студентської секції Міжнародного конкурсу - "Я хочу повернутись, повернутись, повернутись" Ельзи Розенґрен і "Філіпіньяна" Рафаеля Мануеля.

Перший в історії «Молодості» міжнародний Документальний конкурс виграла стрічка "Гарячі новини" Сушміта Ґоша та Рінту Томаса - вони отримають $2 000 призу.

А 50 тис. грн нагороди отримає найкращий фільм Національного конкурсу - "20-11-7.mp4" Аліни Панасенко.

У конкурсній програмі "Сонячний зайчик" перемогла картина "Макове поле" Євґена Жебеляну - $2 000.

Приз у $2000 також отримає переможець конкурсу дитячих фільмів Teen Screen, "Космічний хлопчик" Олів'є Перу.

Нагадаємо, з програмою ювілейного фестивалю "Молодість" можна ознайомитись тут.

Фото: facebook/Molodist Kyiv International Film Festival

Фото: facebook/Molodist Kyiv International Film Festival