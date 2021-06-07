У Києві в кінотеатрі просто неба біля Арки Дружби народів відбулася урочиста Церемонія нагородження переможців 50-го ювілейного кінофестивалю "Молодість".
Про це повідомляється на сайті фестивалю.
Журі оголосили найкращі фільми, а гості переглянули трейлери стрічок і послухали виступи запрошених музикантів - фольк-квартету DakhaBrakha та співачки й бандуристки KRUTЬ. Церемонію провели акторка театру і кіно Ірма Вітовська та телеведучий програми "Сніданок з 1+1" Єгор Гордєєв.
Глядачі фестивалю щодня відвідували десятки сеансів - у 21-й програмі вони змогли переглянути 206 фільмів.
У межах фестивалю також відкрилися виставки "Сторіччя Фелліні" та "Добре проторені зв’язки".
Переможцем Boat Meeting став український проєкт "Мрія Кіри". Він отримав $10 тис. на послуги постпродакшену.
Переможцем першого Серіального пітчинґу став проєкт "Ми розходимося". Він отримав на створення тизеру, промо та медійну підтримку $25 тис.
Зазначимо, що цього року кінофестиваль "Молодість" вперше проводив пітчинг серіалів. До участі допускали лише українські проєкти.
Ґран-прі ювілейної "Молодості" отримала стрічка "Стаючи Моною" режисерки Сабіне Люббе Баккер. Вона отримає $10 тис.
Найкращим повнометражним фільмом Міжнародного конкурсу стала картина "Кельти" Міліци Томовіча. Вона отримала приз у $2000. Найкраща короткометражна стрічка - "Чорне сонце Палермо" Жозефін Жуане - також отримає $2000 призу.
Нагороду у $2000 розділять переможці студентської секції Міжнародного конкурсу - "Я хочу повернутись, повернутись, повернутись" Ельзи Розенґрен і "Філіпіньяна" Рафаеля Мануеля.
Перший в історії «Молодості» міжнародний Документальний конкурс виграла стрічка "Гарячі новини" Сушміта Ґоша та Рінту Томаса - вони отримають $2 000 призу.
А 50 тис. грн нагороди отримає найкращий фільм Національного конкурсу - "20-11-7.mp4" Аліни Панасенко.
У конкурсній програмі "Сонячний зайчик" перемогла картина "Макове поле" Євґена Жебеляну - $2 000.
Приз у $2000 також отримає переможець конкурсу дитячих фільмів Teen Screen, "Космічний хлопчик" Олів'є Перу.
Нагадаємо, з програмою ювілейного фестивалю "Молодість" можна ознайомитись тут.