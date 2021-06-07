У Росії назвали термін завершення будівництва "Північного потоку 2"
У Росії назвали термін завершення будівництва "Північного потоку 2"
Збірна України представила нову форму з гаслом "Слава Україні!"
Збірна України представила нову форму з гаслом "Слава Україні!"
Встреча Путина и Байдена. Вопрос сохранения украинского государства
Встреча Путина и Байдена. Вопрос сохранения украинского государства
У Києві патрульні затримали водійку, яка наїхала на пішохода та втекла
У Києві патрульні затримали водійку, яка наїхала на пішохода та втекла
Кличко обіцяє до кінця року відкрити в Києві нову станцію метро
Кличко обіцяє до кінця року відкрити в Києві нову станцію метро
Ексспівробітнику Адміністрації президента і РНБО оголосили підозру в державній зраді
Ексспівробітнику Адміністрації президента і РНБО оголосили підозру в державній зраді
Байден перед візитом до Європи озвучив позицію щодо Росії та її агресії в Україні
Байден перед візитом до Європи озвучив позицію щодо Росії та її агресії в Україні
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
У Москві біля мавзолею Леніна затримали пікетувальника з плакатом "Прокинься, у нас знову є цар"
У Москві біля мавзолею Леніна затримали пікетувальника з плакатом "Прокинься, у нас знову є цар"
ГоловнаКультура

Ювілейний кінофестиваль "Молодість" оголосив переможців

Церемонія відбулась у кінотеатрі просто неба біля Арки Дружби народів в Києві.

Фото: facebook/Molodist Kyiv International Film Festival

У Києві в кінотеатрі просто неба біля Арки Дружби народів  відбулася урочиста Церемонія нагородження переможців 50-го ювілейного кінофестивалю "Молодість".

Про це повідомляється на сайті фестивалю.

Журі оголосили найкращі фільми, а гості переглянули трейлери стрічок і послухали виступи запрошених музикантів - фольк-квартету DakhaBrakha та співачки й бандуристки KRUTЬ. Церемонію провели акторка театру і кіно Ірма Вітовська та телеведучий програми "Сніданок з 1+1" Єгор Гордєєв.

Глядачі фестивалю щодня відвідували десятки сеансів - у 21-й програмі вони змогли переглянути 206 фільмів.

У межах фестивалю також відкрилися виставки "Сторіччя Фелліні" та "Добре проторені зв’язки".

Переможцем Boat Meeting став український проєкт "Мрія Кіри". Він отримав $10 тис. на послуги постпродакшену.

Фото: facebook/Molodist Kyiv International Film Festival

Переможцем першого Серіального пітчинґу став проєкт "Ми розходимося". Він отримав на створення тизеру, промо та медійну підтримку $25 тис.

Зазначимо, що цього року кінофестиваль "Молодість" вперше проводив пітчинг серіалів.  До участі допускали лише українські проєкти.

Ґран-прі ювілейної "Молодості" отримала стрічка "Стаючи Моною" режисерки Сабіне Люббе Баккер. Вона отримає $10 тис.

Найкращим повнометражним фільмом Міжнародного конкурсу стала картина "Кельти" Міліци Томовіча. Вона отримала приз у $2000.  Найкраща короткометражна стрічка - "Чорне сонце Палермо" Жозефін Жуане - також отримає $2000 призу.

Нагороду у $2000 розділять переможці студентської секції Міжнародного конкурсу - "Я хочу повернутись, повернутись, повернутись" Ельзи Розенґрен і "Філіпіньяна" Рафаеля Мануеля.

Перший в історії «Молодості» міжнародний Документальний конкурс виграла стрічка "Гарячі новини" Сушміта Ґоша та Рінту Томаса - вони отримають $2 000 призу.

А 50 тис. грн нагороди отримає найкращий фільм Національного конкурсу - "20-11-7.mp4" Аліни Панасенко.

У конкурсній програмі "Сонячний зайчик" перемогла картина "Макове поле" Євґена Жебеляну - $2 000.

Приз у $2000 також отримає переможець конкурсу дитячих фільмів Teen Screen, "Космічний хлопчик" Олів'є Перу.

Нагадаємо, з програмою ювілейного фестивалю "Молодість" можна ознайомитись тут.

Фото: facebook/Molodist Kyiv International Film Festival

Фото: facebook/Molodist Kyiv International Film Festival

Фото: facebook/Molodist Kyiv International Film Festival
 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також