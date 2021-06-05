Наталка Ворожбит стала лауреаткою кінопремії “Золота Дзиґа”

Режисерка Наталка Ворожбит стала переможницею Національної кінопремії “Золота Дзиґа” в номінації “Відкриття року”.

Про це йдеться на Facebook-сторінці українського кінодистриб'ютора Arthouse Traffic.

Її режисерський дебют “Погані дороги” є лідером за кількістю номінацій на нагороду Української кіноакадемії.

“Погані дороги” – екранізація однойменної п'єси Ворожбит. Cтрічка складається з п'яти окремих новел про мешканців Донбасу та українських військових, чиє життя проходить по обидві сторони від лінії розмежування. Всі історії об'єднані темою доріг.

Імена інших лауреатів стануть відомі на церемонії нагородження, яка відбудеться 12 червня.

“Враховуючи, що я дебютантка, то будь-яка відзнака має для мене велике значення, це – як великий кредит довіри на наступні роботи. Особливо важливо отримувати нагороди в своїй країні, коли нашу роботу оцінюють найкращі представники кіноспільноти. Я б хотіла цю нагороду присвятити продюсеру фільму Юрію Мінзянову, який вірив, що робить відкриття і який зробив усе, щоб воно здійснилося”, – зазначила Ворожбит.

Нагадаємо, у квітні Українська кіноакадемія оприлюднила короткий список номінантів на V Національну премію "Золота дзиґа".

"Золота дзиґа" є українською національною кінопремією, що присуджується за професійні досягнення у розвитку українського кінематографу. Заснована у 2017 році Українською кіноакадемією.

Минулого року приз за найкращий фільм отримала стрічка "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча.