З 5 червня по 25 липня в "Музеї кіно" Довженко-Центру відкриється мандрівна виставка "Сторіччя. Фелліні у світі", присвячена сторіччю від народження італійського режисера.

Про це повідомляється у пресрелізі події.

"Запрошуємо вас у всесвіт італійського генія: кадри й фрагменти кінофільмів, кіноафіші, листи, спільні фото з акторкою та коханою Джульєттою Мазіною та актором і другом Альберто Сорді, фото зі знімальних майданчиків, оригінальні кінокостюми, та бешкетні, на межі пристойного, графічні роботи, намальовані самим Маестро. Ця подорож проведе за лаштунки сюрреалістичного, карнавального бачення світу, що отримало назву felliniesque – феллінієвського", - йдеться у повідомленні.

На відкритті виставки, 4 червня, відбудеться українська прем’єра анімаційного фільму "Феллінетта" (2020, La Fellinette) племінниці режисера Франчески Фаббрі Фелліні, що увійшов до програми короткометражного конкурсу кінофестивалю "Молодість".

"Виставка про Федеріко Фелліні – наближене й іронічне вдивляння у генія, занурення в його інтимність та відвертість. Існування в Україні кіноархіву та Музею кіно уможливлює появу проєктів, зосереджених на мистецтві та магії кінематографу. Це унікальна можливість з позиції глядача кіно переміститись в позицію його творця й співучасника", - зазначила виконувачка обов’язків директора Довженко-Центру Олена Гончарук.

Нагадаємо, 28 травня Довженко-Центр відкрив виставку у колаборації з "Молодістю". Мультимедійний проект "Добре проторені зв'язки" присвячений розробкам вчених 1960–1980-х буде відкритий для відвідувачів з 28 травня до 13 червня.