Експерти УКФ звернулись до уряду з вимогою розпустити Наглядову Раду та скасувати її рішення

На адресу перм'єр міністра України Д.Шмигаля та міністра культури О.Ткаченка спрямували відкритий лист з висловом недовіри чинному складу Наглядової Ради УКФ та закликом посприяти її розпуску й скасувати її рішення.

Раніше із подібним зверненням виступили культурні інституції - учасники конкурсного відбору проектів УКФ.

LB.ua публікує звернення експертів.

Прем’єр-міністру України Шмигалю Д. А.

Міністру культури та інформаційної політики Ткаченку О. В.

Голові комітету Верховної Ради України

з питань гуманітарної та інформаційної політики Потураєву М. Р.

Голові Наглядової ради Українського культурного фонду Мудрак Л. М.

Шановний Денисе Анатолійовичу, шановний Олександре Владиславовичу, шановний Микито Руслановичу, шановна Ларисо Михайлівно!

Український культурний фонд (далі — Фонд) – це важливий здобуток культурної спільноти, про що свідчить низка вельми успішних реалізованих проєктів та безпрецедентна кількість поданих заявок щодо отримання фінансування. Розроблена та запроваджена Фондом процедура розподілу коштів державного бюджету на конкурсних засадах надала поштовх розвитку проєктів нового формату в найрізноманітніших секторах культури.

Утім нещодавні дії новообраної Наглядової ради Фонду свідчать, що принцип прозорості розподілу коштів опинився під загрозою. Відхилення низки проєктів без належної аргументації на третьому етапі конкурсу порушує процедуру конкурсу, закладену в чинних нормативних документах. Ці дії нівелюють напрацьовані робочі механізми відбору проєктів та завдають репутаційної шкоди, провокуючи втрату довіри до інституції — довіри, яку команда Фонду змогла здобути завдяки наполегливості та поступовості.

Статус експерта Фонду тривалий час накладав на нас обов'язок виявляти стриманість і нейтралітет. Проте ситуація, що склалася в УКФ, змусила нас як учасників процесу конкурсного відбору звернутися з відкритим листом і висловити власну позицію. Наглядова рада розпочала процес фактичного демонтажу Фонду, що створює загрозу згортання цьогорічного грантового сезону та діяльності інституції загалом. Критичними для УКФ стали, зокрема, такі дії:

Наглядова рада цілеспрямовано своєю популістською риторикою нівелює досягнення Фонду за 3 роки. Постав ризик повного руйнування процедур Фонду та впровадження практики «ручного управління» за закритими дверима;

запущено самовільний процес нівелювання повноважень незалежних експертних рад. Необґрунтований перегляд результатів конкурсів і відхилення проєктів з високим рейтингом без роз'яснення причин, зводить процедуру незалежного експертного оцінювання до технічного відбору та підготовки «рекомендаційного» списку для тих, хто «вирішує» насправді. Експертні рекомендації виявляються цілком і повністю відкинуті в процесі прийняття рішень;

за каденцію нової Наглядової ради руйнується довіра громадськості до Фонду — інституції, навколо якої консолідувалася культурна спільнота, аби зробити її зразковою з точки зору прозорості процедур та колективності рішень. Окремі члени Наглядової ради цілеспрямовано знецінюють професійність експертів УКФ, нешанобливо висловлюються щодо досягнень грантоотримувачів минулих років, надміру зосереджуються на дріб'язкових процедурних моментах, показово ігнорують досягнення УКФ;

через дії Наглядової ради останніми місяцями масово звільняються співробітники інституції, виконавчого директора не призначено, а Рада, фактично, перебрала на себе функціонал Дирекції Фонду;

без діалогу зі співробітниками Фонду, з експертними радами та з ширшою культурною спільнотою де-факто відбулась зміна пріоритетів Фонду на 2021 рік, а також зміна правил конкурсу, як от нова норма про перекладання вартості аудиту на грантоотримувача, введена після публікації інструкцій для заявників та Порядку проведення конкурсного відбору проєктів. Ці новації суперечать законодавству та свідчать про перевищення повноважень Наглядовою радою.

На підставі вищевикладеного, висловлюємо недовіру Наглядовій раді й вимагаємо:

розпуску поточного складу Наглядової ради та переобрання нового складу на засадах прозорості і з дотриманням чинних норм законодавства;

скасування рішень чинної Наглядової ради щодо відмови проєктним заявкам з високим рейтингом та перегляду цих рішень новим складом Наглядової ради, а з метою порятунку грантового сезону — продовження термінів реалізації проєктів, які постали перед загрозою зриву;

скасування рішень щодо залучення в непрозорий спосіб окремих осіб для створення стратегії Фонду замість публічної процедури із залученням громадськості;

призначення виконавчого директора Фонду, який, в тому числі, забезпечить ефективну комунікацію між експертним середовищем, культурною спільнотою та Наглядовою радою;

поновлення співпраці із Українським католицьким університетом щодо розробки навчальних програм та системи сертифікації експертів;

винесення на публічне обговорення ініційованих Наглядовою радою змін до Закону України “Про Український культурний фонд”.

З повагою, експерти Українського культурного фонду:

Ярослава Кравченко, експертка експертних рад “Культура для змін”, “Інноваційний культурний продукт”, “НОРД” у 2019, 2020, 2021 роках, директорка “Дикого театру”, телеведуча Дар‘я Стокоз, експертка програм “НОРД”, ”Стипендії”, ”Знакові події”, менеджерка мистецьких програм Богдана Матіяш, експертка програми Інноваційний культурний продукт, письменниця і перекладачка Олена Оногда, експертка експертних рад “НОРД”, “Стипендії” та “Культура плюс” (2020-2021), кандидатка історичних наук, музейниця Юлія Мироненко, режисерка, сценаристка, письменниця, членкиня Ради Української гільдії режисерів, експертка ради “Інноваційний культурний продукт” у 2020 році та “Інклюзивне мистецтво” у 2021 році Мілена Чорна, експертка експертних рад програм “Знакові події” та “Інноваційний культурний продукт” 2021 року, мистецтвознавиця, членкиня Національної спілки художників України Анастасія Чередниченко, експертка експертної ради «Знакові події», віце-президентка ІКОМ України, кандидатка історичних наук, музейниця Альона Каравай, експертка експертної ради “Культура для змін” в 2021 році, викладачка та культурна менеджерка Вікторія Миронюк, мисткиня, експертка експертної ради "НОРД" Юлія Зиновіїва, експертка експертної ради “Аналітика культури” (2020-2021), “Культура плюс” (2020), членкиня Української асоціації оцінювання, наукова директорка “Центру Тихоокеанських досліджень” Ольга Мельник, експертка експертних рад “Культура.Туризм. Регіони” та “Культурні столиці України” (2020-2021), музейниця Ольга Сагайдак, експертка експертних рад “Аналітика культури” (2019-2020), “Інноваційний культурний продукт” (2020-2021), співзасновниця Dofa fund Євген Насадюк, митець, режисер, експерт програми “Знакові події” Зоя Звиняцьківська, експертка експертних рад “Іноваційний культурний продукт” (2019-2020), “Стипендії” та “Знакові події” (2020-2021), історикиня моди Ірина Романченко, сценаристка, режисерка, співзасновниця Міжнародного міні-кінофестивалю «Європейський Експрес», експертка експертних рад аудіовізуального мистецтва, програм «Інноваційний культурний продукт», «Інклюзивне мистецтво» (2019-2021), експертка Експертної комісії Держкіно з питань розповсюдження і демонстрування фільмів Ілля Дядик, експерт програми ”Знакові події” (2021), програмний директор кінопрокатної компанії “Артхаус Трафік” та “Одеського міжнародного кінофестивалю” Яніна Діденко, експертка УКФ, програми "Н.О.Р.Д." (2020-2021), "Стипендії" (2020), музейниця Тетяна Пушнова, експертка УКФ 2019 (комунікаційна експертка), 2020 (аудіо-візуальний продукт) Анна Погрібна, експертка експертних рад «Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти» і «Стипендії» (2020–2021), культурна менеджерка Анна Яненко, експертка експертних рад "Мережі та аудиторії" (2020) та "Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти" (2021), музейниця, історикиня Олександр Гусєв, експерт експертних рад «Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти» і «Стипендії» (2019–2021), кінокритик, фестивальний відбірник Ілона Демченко, експертка експертних рад “Інноваційний культурний продукт”, “Стипендії”, “Мережі та аудиторії” (2020-2021); культурна менеджерка Ксенія Білаш, експертка ради візуального мистецтва 2018-2021 Ольга Мартинюк, експертка УКФ 2020-2021 (“Мережа та аудиторії”, “Інституційна підтримка”, “Інноваційний культурний продукт”, “НОРД”), кандидатка історичних наук, фахівчиня з публічної історії Ліна Романуха, кураторка, арт-менеджерка, експертка експертної ради "Н.О.Р.Д." Тетяна Соловей, експертка УКФ 2020-2021 “Інноваційний культурний продукт”, fashion-оглядачка, головна редакторка BURO Сергій Ксаверов, експерт експертної ради «Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти» і «Стипендії», кінокритик Олександр Северин, кандидат юридичних наук, експерт ради “Культурна спадщина”, 2018 Артем Коновалов, експерт з інституційного розвитку й проєктного менеджменту для організацій громадянського суспільства, консультант Центру демократії та верховенства права, експерт Civil Society Organization Sustainability Index (CSOSI) в Україні, експерт рад “Інноваційний культурний продукт” (2020-2021), “Знакові події”, “Культура в часи кризи: інституційна підтримка” (2020) і “Культура. Туризм. Регіони” (2021) Марина Скирда, експертка експертної ради “Аналітика культури” (2021), “Культурна спадщина” (2020), головний мистецтвознавець Музею кіно Національного центру Олександра Довженка, автор і куратор музейних освітніх проєктів Олександр Піпа, експерт УКФ (2020-2021), музикант Тетяна Григор’єва, експертка УКФ 2020-2021 (“НОРД”), кандидатка історичних наук Анна Карнаух, експертка УКФ 2018-2021, експертна рада “Інноваційний культурний продукт” та “НОРД”, менеджерка культурних проектів Ольга Запорожець, експертка УКФ 2020-2021, експертна рада “Інноваційний культурний продукт” та НОРД, екс-керівниця проектного відділу УКФ 2019 Віра Балдинюк, експертка УКФ 2020-2021 (“НОРД”), кандидатка філологічних наук Тетяна Кочубінська, мистецтвознавиця, кураторка сучасного мистецтва, експертка УКФ 2020–2021 Марія Кравченко - культурна менеджерка. Працюю в проекті «ReHerit: спільна відповідальність за спільну спадщину», з проектами креативної економіки Агенції економічного розвитку PPV Knowledge Networks та Музею історії електрифікації Львівщини. Експертка програми «Інноваційний культурний продукт» Олена Трощинська, експертка експертної ради “Стипендії” (2021), музейниця Світлана Зінов’єва, експертка каденцій 2019-2020 р.р., продюсерка, кінооператорка, директорка ПП «Інспірейшн філмз», лауреатка премії їм. Івана Миколайчука 2017р. Оксана Лобко, експертка УКФ 2020-2021 (“Культурні столиці України”, “Інноваційний культурний продукт” та “Стипендії”), кураторка виставкових проектів, кандидатка історичних наук Валентина Тужина, експертка УКФ 2021, експертна рада “Інноваційний культурний продукт”, театрознавиця, сценаристка (редакторка), проєктна менеджерка Олена Мигашко, журналістка і театрознавиця, експертка УКФ 2019-2021 (“Інноваційний культурний продукт”, “Мережі й аудиторії”, “Культура+”) Віта Сусак, експертка УКФ 2019-2021, (НОРД, Іноваційний культурний продукт, Стипендії, Культура плюс), кандидатка мистецтвознавства, музейниця, кураторка виставок Анатолій Звіжинський, експерт УКФ - 2019, 2020, 2021, художник Лія Достлєва, експертка експертної ради “Культура плюс”, 2021, художниця Світлана Олєшко, експертка експертнох рад НОРД і “Стипендії”, засновниця театру “Арабески” (Харків) Дарія Бадьйор, експертка програми "Культурні столиці", 2021 Світлана Яценко (Ляховець), мистецтвознавиця, авторка і кураторка культурно-мистецьких проєктів, культурна менеджерка, голова ГО “СВІТАРТА”, експертка експертних рад “НОРД” та “Інклюзивне мистецтво” 2020-2021 років Евеліна Кравченко, експертка УКФ 2020-2021 (Аналітика культури, Інституційна підтримка, Стипендії), археологиня, історикиня, музейниця, популяризаторка науки, кандидат історичних наук Оксана Тараненко, експертка експертних рад "Інноваційний культурний продукт", "Інклюзивне мистецтво" у 2020-2021 рр., голова ГО "Навколо Нас. ЮА", менеджерка культурно-мистецьких проєктів Олександр Пашковський, експерт УКФ 2020 (Інноваційний культурний продукт), музейник, археолог, історик Віктор Собіянський, експерт експертних рад "Інноваційний культурний продукт", "Знакові культурні події" (2019-2021), театрознавець, голова ГО "Театральна платформа", експерт з програмної діяльності Польського Інституту у Києві Олена Брайченко, експертка УКФ, 2020/2021, кандидатка історичних наук Ілля Заболотний, експерт УКФ 2018-2021, куратор Ірина Склокіна, експертка УКФ 2019-2020, кандидатка історичних наук, дослідниця Центру міської історії (Львів) Воронецький Юрій, експерт УКФ «Культура + », «Мережі та аудиторії» та «Інклюзивне мистецтво» 2019-2021рр. Голова правління БФ "Софос". Благодійник, волонтер Юлія Сінькевич, експертка НОРД та Аудіовізуального мистецтва Володимир Стасенко, експерт експертної ради НОРД, заслужений діяч мистецтв України, професор Андрій Любка, експерт “НОРД”, “Стипендії”, письменник Тетяна Філевська, експертка “Знакові події” та “Інноваційний культурний продукт” (2021), арт-менеджерка, кураторка Вікторія Колеснікова, експертка програм “Аналітика культури” та “Культура+”(2020 р.), “Культура.Туризм.Регіони” (2021 р.) Олена Мартинюк, експертка з візуального мистецтва (2018-2021) рад “Інноваційний культурний продукт” та “Аналітика культури”, докторка мистецтвознавства, викладачка, кураторка Богдан Тихолоз, експерт програми "НОРД" (2020-2021), директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка, кандидат філологічних наук, доцент, с.н.с., музейник, науковець, публіцист, менеджер культурних проєктів

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