У премьер-министра Шмыгаля работают 10 советников и помощников

Некоторые из них работали со Шмыгалем, когда он занимал должность вице-премьера.

У премьер-министра Дениса Шмыгаля работают 4 штатных советника, 2 помощника и 4 советника на общественных началах. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"По информации департамента кадрового обеспечения секретариата Кабинета министров, по состоянию на 19.03.2020 года, штатными советниками премьер-министра Украины Шмыгаля Д.А. являются Губанов Олег Игоревич (назначен на должность 5.03.2020), Саламаха Тимур Васильевич (5.03.2020), Жохова Анна Николаевна (13.03.2020), Котлярова Елена Сергеевна (17.03.2020)", - говорится в ответе секретариата правительства.

Губанов ранее был заместителем руководителя патронатной службы экс-министра аграрной политики Тараса Кутового. После этого он был советником Шмыгаля на должности вице-премьера.

Саламаха является советником на общественных началах нардепа от "Слуги народа" Максима Ткаченко, в VII и VIII созывах Рады был помощником депутата Антоном Киссе и советником Шмыгаля на предыдущей должности.

Жохова ранее была начальником отдела по вопросам юридического обеспечения межрегиональное управление Национального агентства Украины по вопросам государственной службы в Киеве, Киевской, Черниговской и Черкасской областях. Котлярова руководила экспертной группой взаимодействия с институтами Совета Европы директората по вопросам местного самоуправления, территориальной организации власти и административно-территориального устройства Министерства развития общин и территорий Украины.

"Кроме того, у Шмыгаля есть два помощника: бывший главный специалист экспертной группы по вопросам мониторинга и контроля деятельности местных госадминистраций директората территориального и местного развития секретариата правительства Лугач Ольга Александровна (назначена на должность 5.03.2020) и бывший главный специалист отдела по вопросам противоминной деятельности и экологической безопасности управление по вопросам восточных регионов Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Шикита Анна Игоревна (5.03.2020)", - уточнили журналисты.

Советниками на общественных началах премьера являются: адвокат, управляющий партнер компании Juscutum Афян Артем Артурович (18.03.2020), руководитель общественного союза "Национальная ассоциация дорожников Украины", бывший заместителей главы правления ЧАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" Сиротинский Тарас Романович (18.03.2020), а также Стефурак Сергей Алексеевич (17.03.2020) и Щепьяк Андрей Иванович (19.03.2020).

Напомним, до назначения на должность премьер-министра Шмыгаль подал декларацию, в которую внес 3,4 млн гривен дохода за 2019 год.