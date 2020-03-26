Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отказался назвать дату внеочередного заседания.

По его словам, депутаты соберутся, как только будут подготовлены к рассмотрению необходимые законопроекты.

"Сейчас сказать конкретную дату или время будет неправильно. Потому что может чуть раньше, может чуть позже", - сказал он после совещания с участием представителей фракций и Кабмина.

Он добавил, что депутатов могут обеспечить средствами индивидуальной защиты для внеочередного заседания.

"У нас есть несколько вариантов, мы проговаривали с главами депутатских фракций и групп. Это может быть и зал Верховной Рады, но мы обеспечиваем депутатов средствами индивидуальной защиты, может происходить в других условиях. Мы рассматриваем несколько вариантов развития событий, но думаю, это не помешает проведению внеочередного заседания", - сказал Разумков.

Напомним, что ранее сообщалось о возможности внеочередного заседания в четверг, 26 марта. Позже появилась информация, что его отложат на субботу, 28 марта.