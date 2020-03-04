Кандидат в премьеры Шмыгаль задекларировал 3,4 млн гривен за 2019 год

Почти вся зарплата - от ДТЭК Рината Ахметова.

Вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль внес декларацию кандидата на должность премьер-министра Украины.

Она обнародована в Едином реестре деклараций.

В декларации Шмыгаля говорится, что за 2019 год он заработал 3,4 млн гривен, в том числе 2,2 млн как директор Бурштынской ТЭС (входит в ДТЭК Рината Ахметова), 925 тысяч гривен как консультант в "ДТЭК Востокэнерго" и еще 230 тысяч гривен за пять месяцев работы главой Ивано-Франковской ОГА.

Вместе с женой Шмыгаль задекларировал 235 тысяч долларов наличными.

Семья владеет домом площадью 215,9 кв. м. и земельным участком площадью 151 кв. м. во Львове, земельным участком площадью 2200 кв. м в селе Хоросница во Львовской области, нежилым зданием площадью 417,2 кв. м в Каменке-Бугской. Также на жену Шмыгаля зарегистрированы 25% еще одного земельного участка площадью 458 кв. м во Львове.

У супругов на двоих есть один автомобиль Land Rover Discovery Sport 2016 года оценочной стоимостью 832 тысячи гривен.

Напомним, что Денис Шмыгаль родился в 1975 году во Львове. Учился в Львовской политехнике, которую закончил в 1997 году.

В 2009-2013 годах работал на руководящих должностях в Львовской ОГА.

После Майдана был заместителем начальника Главного управления Миндоходов во Львовской области.

С января 2018 года до августа 2019 года был директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго").

2 августа 2019 года занял должность главы Ивано-Франковской обладминистрации, а 4 февраля 2020 года стал вице-премьером в кабинете министров Алексея Гончарука.