"Слуга народа" перед внеочередным заседанием проведет еще одно заседание фракции

Фракция политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде перед внеочередным заседанием еще раз соберется для обсуждения повестки дня.

Об этом LB.ua сообщили источники во фракции.

На нем, как ожидается, будет присутствовать президент Владимир Зеленский.

"Перед заседанием Рады, где будем голосовать за новый Кабмин, проведем совещание фракции. Будут искать голоса, потому что на данный момент многие депутаты не готовы поддержать предложенный состав нового Кабмина. Тем более, не хотят голосовать пакетом, как нам предлагают", - заявил собеседник.

Со слов депутата, также "будет обсуждаться вопрос по отставке Рябошапки и Сытника". На данный момент окончательного решения об отставке генпрокурора и увольнении директора НАБУ не принято.

Вечером 3 марта депутаты от "Слуги народа" уже собирались для обсуждения нового состава Кабинета министров, на заседание приезжал Зеленский.

Напомним, что в среду в 16:00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады для принятия срочных законопроектов и рассмотрения кадровых вопросов.

Парламент рассмотрит проект закона о согласии с решением президента о допуске подразделений и вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в 2020 году в многонациональных учениях. Во-вторых, депутаты рассмотрят разделение должностей начальника Генерального штаба ВСУ и главнокомандующего, вопрос ратификации рамочного договора с Францией.

Также будет рассмотрен вопрос о Кабинете министров и о деятельности министерства внутренних дел, СБУ, НАБУ и Офиса генпрокурора.