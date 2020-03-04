​Зеленский поручил правительству разработать план обороны Украины

План должен быть разработан в соответствии со структурой, утвержденной указом президента.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать план обороны Украины.

Об этом говорится в указе №61 от 3 марта.

"Согласно ч.3. ст.2 Закона Украины «Об обороне Украины» постановляю: 1. Утвердить структуру плана обороны Украины (прилагается, для служебного пользования). 2. Кабинету Министров Украины в установленном порядке обеспечить при участии Службы безопасности, Службы внешней разведки и Национального банка разработку плана обороны Украины в соответствии с утвержденной настоящим Указом структуры и внести его на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны", - говорится в документе

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 27 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о гособоронзаказе на три года.

СНБО 18 февраля утвердил оборонный государственный заказ на 2020-2022 годы. Помимо этого, была принята стратегии национальной безопасности. Она носит название "Безопасность человека – безопасность страны". По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, стратегия предусматривает, что самый высокий приоритет государства и его главное задание состоит в установлении мира как залога развития страны. Однако это не должно происходить ценой потери суверенитета и территорий.