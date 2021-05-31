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Помер письменник і літературознавець Михайло Слабошпицький

Про причини смерті не повідомляється. 

На 75-му році помер український публіцист, літературознавець і громадський діяч Михайло Слабошпицький. Про смерть повідомила дружина письменника Світлана Короненко, слова співчуття також опубліковані на сторінці Національної спілки письменників України.

"Сьогодні вночі (на 30 травня. – Ред.) помер Михайло Слабошпицький. Люблю. Плачу", – написала Короненко.

Михайло Слабошпицький здобув освіту в Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Працював кореспондентом та редактором відділу критики газети "Літературна Україна", був головним редактором "Вістей із України" і журнала "Вавилон-XX". 

З 2006 року був секретарем ради Національної спілки письменників України. Є лауреатом Шевченківської премії за роман-біографію "Поет із пекла". 

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