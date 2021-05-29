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Книга Анастасії Леухіної отримала першу нагороду премії KBU AWARDS

У книзі зібрані 60 історій з порадами лікарів про те, як жити після поганих новин з лікарні.

Фото: ГО Горизонталі

Книга “Зовсім не страшна книга про життя, смерть і все, що поміж ними” Анастасії Леухіної оголошена переможницею в номінації “Найкраща книга для особистісного зростання” під час церемонії нагородження KBU AWARDS 2020 від Kniga.biz.ua.

Анастасія Леухіна – викладачка Київської школи економіки, а також засновниця громадської організації “Горизонталі”, яка з 2014 року працює над змінами в системі охорони здоров’я України, аби додати людяності в медицину країни.

“Анастасія пережила смерть сина в закритій реанімації. Її мама – більше 15 років паліативна пацієнтка. Особистий досвід у купі з досвідом викладання переговорів і миротворчості допомагає Анастасії разом із командою організації змінювати медичну систему, рухати її в напрямку людиноцентричності. Так, у результаті соціальної кампанії #пуститевреанимацию вже 5 років діє наказ МОЗ №592 про відкритий цілодобовий доступ до реанімацій”, – йдеться у повідомленні ГО.

У книзі зібрані 60 історій, якими ілюстровані поради фахівців. Книга зверстана, видана й розповсюджена завдяки підтримці 1000 благодійників, які зібрали 275 тис. грн.

Фото: ГО Горизонталі

““Зовсім не страшна книга” — це інструмент формування запиту на зміни в медицині знизу. Коли людина потрапляє в систему охорони здоров’я, отримуючи погані новини з лікарні, дуже важливо, аби вона, перш за все, зберігала гідність. Кожен має право на гідне життя і радість, попри будь-яку хворобу”, – зазначила авторка.

Премія KBU AWARDS вручається в Україні вперше. До шорт-листа премії увійшла 21 книга.

За словами її організаторів, 2020 року українськими видавництвами було видано більше 50 книг про розвиток бізнесу й особистісне зростання, написаних українцями. Завдання премії — максимально популяризувати хороші українські книги, а також підтримати і допомогти в просуванні тих авторів, чиї ідеї є актуальними не лише для України, а й для всього світу.

Фото: ГО Горизонталі

Фото: ГО Горизонталі

Фото: ГО Горизонталі

Фото: ГО Горизонталі

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