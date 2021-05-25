Порнографія з підручниками

І, мабуть, у цьому випадку вирішувати їх варто всім разом. Добре, що народні депутати це розуміють та анонсують у телеграм-каналі проєкт закону № 5465, призначений покращити якість навчальної літератури.
Вирішив також не пасти задніх та запропонувати план заходів для створення якісних підручників. Щоб бути неупередженим та максимально об'єктивним, запитав ще й команду авторів, редакторів, коректорів, верстальників та дизайнерів.
Тож зустрічайте 8 найважливіших дій для забезпечення закладів освіти якісними навчальними матеріалами:
- надавати достатньо часу для створення підручника (точно більше 2 місяців);
- тестувати підручники ДО їхнього масового тиражування;
- залучати до експертизи підручників лише високофахових експертів та проводити її виключно на засадах відкритості та прозорості;
- переорієнтувати характер експертизи підручника з «заборонної» на «покращення якості»;
- доповнити паперовий підручник електронним інтерактивним додатком і забезпечити методичну підтримку вчителя протягом навчального року;
- створити умови для реалізації академічної свободи вчителя. Учителі мають отримувати саме ті підручники, які обрали;
- зробити адекватною винагороду авторам за підручник, що видається за кошти держбюджету;
- надати видавцям повноваження забезпечувати своєчасну доставку підручників.
Тож просто зараз готую план, який буду готовий представити на слуханні в Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на тему: «Якість підручників та навчальних посібників для "Нової української школи". З надією на реалізацію та вірою у великий освітній потенціал України!