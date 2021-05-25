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Порнографія з підручниками

Купуючи масло чи ковбасу в магазині, на що ми орієнтуємося найперше? Мабуть, на якість продукту, на його склад, термін придатності, смак. Тут усе здається зрозумілим, але сюрпризи трапляються.

На жаль, із підручниками не все так однозначно. Особливо, коли виникають такі випадки, як горезвісне посилання на відео для дорослих, помилки у формулах чи приклади лікування содою, що пропонують в підручниках. Ніде правди діти: проблеми й справді існують.

Фото: надане Віктором Кругловим

І, мабуть, у цьому випадку вирішувати їх варто всім разом. Добре, що народні депутати це розуміють та анонсують у телеграм-каналі проєкт закону № 5465, призначений покращити якість навчальної літератури.

Вирішив також не пасти задніх та запропонувати план заходів для створення якісних підручників. Щоб бути неупередженим та максимально об'єктивним, запитав ще й команду авторів, редакторів, коректорів, верстальників та дизайнерів.

Тож зустрічайте 8 найважливіших дій для забезпечення закладів освіти якісними навчальними матеріалами:

- надавати достатньо часу для створення підручника (точно більше 2 місяців);

- тестувати підручники ДО їхнього масового тиражування;

- залучати до експертизи підручників лише високофахових експертів та проводити її виключно на засадах відкритості та прозорості;

- переорієнтувати характер експертизи підручника з «заборонної» на «покращення якості»;

- доповнити паперовий підручник електронним інтерактивним додатком і забезпечити методичну підтримку вчителя протягом навчального року;

- створити умови для реалізації академічної свободи вчителя. Учителі мають отримувати саме ті підручники, які обрали;

- зробити адекватною винагороду авторам за підручник, що видається за кошти держбюджету;

- надати видавцям повноваження забезпечувати своєчасну доставку підручників.

Тож просто зараз готую план, який буду готовий представити на слуханні в Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на тему: «Якість підручників та навчальних посібників для "Нової української школи". З надією на реалізацію та вірою у великий освітній потенціал України!

Виктор Круглов Виктор Круглов , Генеральний директор видавництва "Ранок"
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