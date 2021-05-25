Порнографія з підручниками

На жаль, із підручниками не все так однозначно. Особливо, коли виникають такі випадки, як горезвісне посилання на відео для дорослих, помилки у формулах чи приклади лікування содою, що пропонують в підручниках. Ніде правди діти: проблеми й справді існують.

Купуючи масло чи ковбасу в магазині, на що ми орієнтуємося найперше? Мабуть, на якість продукту, на його склад, термін придатності, смак. Тут усе здається зрозумілим, але сюрпризи трапляються.

Фото: надане Віктором Кругловим

І, мабуть, у цьому випадку вирішувати їх варто всім разом. Добре, що народні депутати це розуміють та анонсують у телеграм-каналі проєкт закону № 5465, призначений покращити якість навчальної літератури.

Вирішив також не пасти задніх та запропонувати план заходів для створення якісних підручників. Щоб бути неупередженим та максимально об'єктивним, запитав ще й команду авторів, редакторів, коректорів, верстальників та дизайнерів.

Тож зустрічайте 8 найважливіших дій для забезпечення закладів освіти якісними навчальними матеріалами:

- надавати достатньо часу для створення підручника (точно більше 2 місяців);

- тестувати підручники ДО їхнього масового тиражування;

- залучати до експертизи підручників лише високофахових експертів та проводити її виключно на засадах відкритості та прозорості;

- переорієнтувати характер експертизи підручника з «заборонної» на «покращення якості»;

- доповнити паперовий підручник електронним інтерактивним додатком і забезпечити методичну підтримку вчителя протягом навчального року;

- створити умови для реалізації академічної свободи вчителя. Учителі мають отримувати саме ті підручники, які обрали;

- зробити адекватною винагороду авторам за підручник, що видається за кошти держбюджету;

- надати видавцям повноваження забезпечувати своєчасну доставку підручників.

Тож просто зараз готую план, який буду готовий представити на слуханні в Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на тему: «Якість підручників та навчальних посібників для "Нової української школи". З надією на реалізацію та вірою у великий освітній потенціал України!