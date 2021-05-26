Битва под Eurovision

Целый год без громких фестивалей, и даже без камерных концертов, вымотал любителей музыки и собрал особый фокус внимания вокруг конкурса “Евровидение - 2021” . Это событие никогда не было площадкой для культурных революций, но демонстрировало некоторые музыкальные тренды и отношение к обществу со стороны шоу-бизнеса.

Фото: EPA/UPG Итальянская группа Måneskin празднует победу

Во всей развлекательной индустрии главная тенденция, которая годами не меняется - это повторение успешного. В музыке это особо заметно, потому что формат трехминутной песни позволяет достаточно быстро прокрутить хиты последних лет, и обнаружить не только сходства, но и явные заимствованные трюки популярных ранее артистов. В большой степени ежегодный конкурс “Евровидение” живет внутри этой парадигмы. Ремесленники нескольких музыкальных цехов здесь выковывают новые хиты по старым образцам, но с актуальным декором.

Если говорить на примерах, то в этом году повторить успех своих предшественников явно старался представитель Португалии, держа в голове романтичный образ певца Сальвадора Собрала (который, кстати окажется с концертом в Киеве в середине июня). Вторым примером в этом ряду должна стать обаятельная французская певица Барбара Прави (внучка иранского художника Хоссейна Зендеруди), которая при всей воздушности своего номера, сумела вынести на сцену достаточно пыльные ассоциации с французским шансоном и Эдит Пиаф. Можно возразить, мол сегодняшнему зрителю так не хватает той трогательной эстрады прошлого века - о чем, собственно, и говорят оценки публики. Так и есть, но здесь дело не в симуляции искренности, а в том, что ландшафт для воображения и возможностей талантливого артиста гораздо шире, чем может себе представить любитель традиционной песни.

Фото: EPA/UPG Барбара Прави, Франция

Из этой концепции вечного поиска идеальной песни по рецептам Сержа Генсбура явно выпала итальянская группа. Тот, кто хотел сладкого финала “Евровидения”, вдруг получил тестостерон на палочке. На карнавале “для домохозяек” главную платформу заняли силуэты из карамельных 60-х годов. Правда они играют музыку, которая уводит “Евровидение” за границы фестиваля поп-песни. Ноги группы Måneskin растут из кожаных штанов Джима Моррисона. Их выступление показало то, что страсти этих молодых артистов и их неприкрытый рок-н-ролл живет под давлением The White Stripes, Led Zeppelin и глэм-рока. Мы понимаем, что рок-н-ролл - это игра, но в ней мы идем до конца. Вот, что звучало в выступлении Måneskin. На груди у ее вокалиста - Дамиано - татуировка c фразой “Танец Жизни” (Il Ballo Della Vita) - так называется дебютный альбом группы. Он вышел в 2018 году, после успеха на итальянском шоу X-Factor. Да, самый простой путь к успеху для любой группы все еще лежит через телевизор. На некоторых записях с того конкурса можно увидеть, как полуголый Дамиано танцует у шеста под агрессивный саундтрек своих коллег, которые играют стопроцентный американский гранж.

Фото: EPA/UPG

Первая пластинка команды получилась достаточно игривой, в ней не так много жесткости рока, но достаточно лирических баллад, речитатива и даже неловкие заигрывания с r’n’b. Видно, что Måneskin искали более подходящий формат для себя, пробуя на вкус музыкальный материал разной текстуры. Второй альбом итальянская группа выпустила спустя три года, именно его открывает композиция “Zitti e buoni”. Ее припев запомнился многим зрителям конкурса “Евровидения”: “Мы сошли с ума. Мы не такие, как они”. (Siamo fuori di testa, ma diversi da loro). Сейчас кажется, что эти обаятельные фрики в некотором роде - прецедент для современной итальянской музыки, которая совсем не экспортирует гитарные группы за свои кордоны. В 90-х в стране полубогами считались такие рок-артисты как Васко Росси, Лучано Лигабуэ или Litfiba, но с тех пор, в музыкальных кругах Италия ассоциировалась, в основном, с романтичными розовощекими певцами. Даже конкурс песни в Сан-Ремо, на котором этой весной Måneskin получил главный приз, до этого отмечал артиста, имеющего отношение к рок-музыке в далеком 2006 году. (Тогда на фестивале победил Джузеппе Повиа).

На пресс-конференции после финального выступления Måneskin, отвечая на вопрос, кто удивил их самих на фестивале, не задумываясь, практически хором ответили, что это группа из Украины. Фабула истории Go_A раскрывалась на протяжении последних пяти лет, с выступлениями на многих локальных фестивалях, экспериментами в области world-music и записью пока что единственного альбома “#Iдиназвук”. К этому диску нельзя отнестись однозначно, главным образом из-за грубых аранжировок. Композиции песен довольно интересны, в них много сжатой энергии, которая раскрывается благодаря вокалу Катерины Павленко. Что касается музыки, то это абразивные электронные треки, не связанные одним жанром, и кажется, созданные для того, чтобы вспомнить клубную жизнь конца 90-х годов.

Фото: EPA/UPG Go_A, Украина

Возможно, при участии нескольких живых музыкантов в составе группы, их песни получили бы плотность и объем, но это только теория. На практике, чуть позже Go_A сочинили удачную песню “Соловей”, наполненную воздухом и светлым настроением, которая тронула многих слушателей, и позволила группе начать подготовку к конкурсу “Евровидение”. Спустя год украинская банда записала настоящий боевик, песню “Шум”, к которому тут же сняла удивительно ироничное видео с танцорами в костюмах химзащиты. Все сложилось, группа привезла в Роттердам генератор своей энергии, загадочную песню, намекающую на существование восточнославянских шаманов и стремление к победе. Пятое место в огромном списке конкурентов разного калибра оказалось действительно хорошим результатом.

К недостаткам выступления Go-A можно отнести маленькую площадку для группы, которая не позволила раскрыться танцорам, бившихся в темпе, характерном для транс-музыки (около 150 ударов в минуту). Тем не менее, энергия и даже экзотичность Go-A выделяли команду из числа участников конкурса. Группа не только показала европейскому зрителю пример оригинальной танцевальной поп-песни, но и удовлетворило запрос местных слушателей. Во-первых, выдумав свои “дикi танцi”, которые вырасли из этнических мотивов и намеков на ритуалы прошлого. Во-вторых, исполнив песню полностью на украинском.

Фото: EPA/UPG Go_A, Украина

Языковое разнообразие прошедшего “Евровидения”, то, что некоторые артисты даже не сильно задумываются об исполнении песни на английском, оказывается вполне в духе времени. Мы разные и в этом равные, и к этому негласному правилу привыкают повсеместно в шоу-бизнесе, как к новой корректности. С другой стороны, поп-музыке нужны новые идеи, и использование родного языка для артиста тянет за собой связку традиционных образов и мотивов, как мы видим даже по лидерам прошедшего “Евровидения”. Британская газета The Guardian отметила, что теперь, после знакомства с Go_A знает, как звучит украинская vesnyanka.

Кто был не готов к новым идеям, так это представители жюри стран участниц, многие из которые буквально попытались сорвать праздник в пионерлагере. Эти динозавры не замечают усталости людей по всей Европе от коррупции, и продолжают во время голосования награждать призовыми баллами менее талантливых, но более выгодных участников. Но стоит этому не удивляться, а рассматривать, как часть большого представления. За свой век накопленного опыта мы, как слушатели, многое узнали: от первых альбомов Битлз до последних песен Боуи. Каждый из нас несет в себе карту памяти о тысячах музыкальных треков. Пара вечеров с конкурсом “Евровидения” - это не интеллектуальная, но эмоциональная шарада, которая иногда похожа на “Hard Rock Hallelujah”, а в другой момент превращается в “Waterloo”.