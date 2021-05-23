Переможцем пісенного конкурсу Євробачення-2021 став італійський рок-гурт з Риму Måneskin з піснею "Zitti e buoni". Українська група "Go_A" з піснею "Шум" посіла п’ята місце.
Італійські музиканти набрали 524 бали – 206 від журі й 318 від глядачів. Вони були переможцями за прогнозами букмекерів і були фаворитами у глядачів.
Другою стала Франція – 499 балів, далі йде Швейцарія – 435 балів. Ісландія отримала 378 балів і Україна – 364 бали.
Фінальна таблиця результатів
Нагадаємо, у суботу, 22 травня у нідерландському місті Роттердам відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2021". У фіналі виступили представники 26 країн.