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Переможцем Євробачення-2021 став італійський рок-гурт, Україна – на 5 місці

Група "Go_A" отримала 364 бали.

Фото: EPA/UPG

Переможцем пісенного конкурсу Євробачення-2021 став італійський рок-гурт з Риму Måneskin з піснею "Zitti e buoni". Українська група "Go_A" з піснею "Шум" посіла п’ята місце.

Італійські музиканти набрали 524 бали – 206 від журі й 318 від глядачів. Вони були переможцями за прогнозами букмекерів і були фаворитами у глядачів.

Італійці святкують перемогу
Фото: EPA/UPG
Італійці святкують перемогу

Італійці святкують перемогу
Фото: EPA/UPG
Італійці святкують перемогу

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Другою стала Франція – 499 балів, далі йде Швейцарія – 435 балів. Ісландія отримала 378 балів і Україна – 364 бали.

«Go_A», Україна
Фото: EPA/UPG
«Go_A», Україна

Французська співачка Барбара Праві
Фото: EPA/UPG
Французська співачка Барбара Праві

Gjon’s Tears, Швейцарія
Фото: EPA/UPG
Gjon’s Tears, Швейцарія

Фото: ЕРА/UPG

Виконавець Туссе, Швеція
Фото: EPA/UPG
Виконавець Туссе, Швеція

Елена Цагріну, Кіпр
Фото: EPA/UPG
Елена Цагріну, Кіпр

Маніжа, Россія
Фото: EPA/UPG
Маніжа, Россія

Tix, Норвегія
Фото: EPA/UPG
Tix, Норвегія

Єндрік, Німеччина
Фото: EPA/UPG
Єндрік, Німеччина

«Måneskin», Італія
Фото: EPA/UPG
«Måneskin», Італія

Фінальна таблиця результатів

Фото: cкріншот

Нагадаємо, у суботу, 22 травня у нідерландському місті Роттердам відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2021". У фіналі виступили представники 26 країн.

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