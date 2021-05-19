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50-та “Молодість” оголосила програму

Фестиваль відбудеться з 29 травня по 6 червня

50-та “Молодість” оголосила програму

Ювілейний кінофестиваль “Молодість” пропонує до перегляду понад 200 стрічок у більш ніж 20 секціях. Особливість цьогорічного фестивалю - конкурс документального кіно та відзнака для фільмів, які колись дебютували на “Молодості”.

Традиційно відбудуться три основні програми міжнародного конкурсу – студентських, короткометражних і повнометражних дебютів. 

У повнометражну програму входять дебютні фільми від 60 хвилин і більше, які представляють актуальні тенденції розвитку європейського та світового кіно. Цьогоріч “Молодість” демонструє 12 фільмів у цій категорії:

  • Стаючи Моною / Becoming Mona, Сабіне Люббе Баккер, Нільс ван Куворден / Sabine Lubbe Bakker, Niels van Koevorden, Нідерланди / Netherlands, 2020, 100’
  • Абу Омар / Abu Omar, Рой Кріспел / Roy Krispel, Ізраїль, Франція / Israel, France, 2020, 113’
  • Після любові / After Love, Алім Хан / Aleem Khan, UK / Сполучене Королівство, 2020, 89’
  • Карнавал / Сarnival, Хуан Пабло Фелікс / Juan Pablo Félix, Аргентина, Бразилія, Чилі, Мексика, Болівія, Норвегія / Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Bolivia, Norway, 2020, 95’
  • Луззу / Luzzu, Алекс Каміллері / Alex Camilleri, Мальта / Malta, 2021, 94’
  • Залишок / Residue, Мераві Ґеріма / Merawi Gerima, США / USA, 2020, 90’
  • Шалено живі / Madly in Life, Рафаель Бальбоні, Ан Сіро / Raphaël Balboni, Ann Sirot, Бельгія / Belgium, 2020, 87’
  • Я працюю на цвинтарі / I Work at the Cemetery, Олексій Тараненко / Oleksii Taranenko, Україна, Польща / Ukraine, Poland, 2021, 100’
  • Модель Олімпія / Model Olimpia, Фредерік Гамбалек / Frédéric Hambalek, Німеччина / Germany, 2020, 89’
  • Кельти / Celts, Міліца Томовіч / Milica Tomović, Сербія / Serbia, 2021, 106'
  • Журливі душі / Longing Souls, Діана Монтенеґро / Diana Montenegro, Колумбія / Colombia, 2020, 88’
  • Остання ванна / The Last Bath, Девід Бонневіль / David Bonneville, Португалія / Portugal, 2020, 95’

Також відбудеться паралельна конкурсна програма "Сонячний зайчик", у якій беруть участь фільми на ЛГБТК-тематику, та програма "Molodist teen screen", спрямована на діалог із юними глядачами.

Фільмом, що відкриє фестиваль, обрали "Вавилон ХХ" Івана Миколайчука (УРСР, 1979), а закриває його "Егрегор" Станіслава Капралова (Україна, США, Польща, 2021).

Протягом фестивалю відбудуться прем'єри українських стрічок: 

  • Боксерське кіно / The Boxing Cinema, Дмитро Бондарчук / Dmytro Bondarchuk, Україна / Ukraine, 2020, 48'
  • Пульс / Pulse, Сергій Чеботаренко / Serhiy Chobotarenko, Україна / Ukraine, 2021, 94'
  • Внутрішні війни / Inner Wars, Маша Кондакова / Masha Kondakova, Україна / Ukraine, 2020, 67'
  • До щастя / To Happiness, Вінсент Меттель / Vinsent Mettel, Україна / Ukraine, 2020, 60'

Повна програма ювілейної “Молодості” доступна за посиланням.

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