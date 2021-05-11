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Том Круз повернув три "Золотих глобуси" через скандал з журі премії

З кінця 1990 років асоціація не запропонувала вступити до її лав жодному темношкірому.

Том Круз повернув три "Золотих глобуси" через скандал з журі премії

Американський кіноактор Том Круз повернув свої нагороди "Золотого глобуса" Голлівудської асоціації іноземних журналістів (HFPA) в знак протесту проти відсутності расового розмаїття в журі організації, яка роздає кінопремії.

Про це повідомляє CNN.

HFPA складається з 86 журналістів-членів асоціації. Наразі, як пише The Hollywood Reporter, у ній немає темношкірих.

Скандал розгорівся в лютому, після публікації The Los Angeles Times про те, що з кінця 1990 років асоціація не запропонувала вступити до її лав жодному темношкірому. Крім того, у матеріалі йшлося про фінансові схеми HFPA - називали вкрай великі гонорари членів асоціації.

Після виходу матеріалу телекомпанія NBC, яка вела трансляцію церемонії вручення премії, відмовилася це робити у 2022 році. Телеканал заявив, що готовий провести трансляцію у 2023 році, якщо до складу журі внесуть зміни.

Перед цим акторка Скарлетт Йоганссон заявила, що не співпрацюватиме з HFPA через "сексистські питання".

Том Круз за всю карʼєру отримував статуетки "Золотого глобусу" тричі: за найкращу чоловічу роль у фільмах "Джеррі Маґвайр" у 1997 році та "Народжений четвертого липня" у 1990-му, а також за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Магнолія" у 2000 році.

Нагадаємо, у 2019 році Том Круз на запрошення президента Володимира Зеленського приїжджав до Києва.

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