Виконавчим директором УКФ обрали Владислава Берковського

Виконавчим директором Українського культурного фонду обрали Владислава Берковського.

За це рішення проголосували 6 з 8 членів Наглядової Ради УКФ (один з членів не брав участь у засіданні через хворобу). Процедура голосування була відкритою, за її перебігом можна було спостерігати у режимі відеоконференції.

За кандидатуру Берковського проголосували Олександр Сусленський, Ігор Тулузов, Олексій Кірющенко, Кaтeрина Чуєвa, Юрій Артеменко, Артем Сурін; проти - Владислав Корнієнко, Лариса Мудрак.

Владислав Берковський - кандидат історичних наук, керівник Центрального державного кінофотофоноархіва України. Під час конкурсної промови робив акцент на важливості налагодження комунікації між дирекцією та наглядовою радою, між УКФ, виконавчою владою та суспільством.

Тепер із новообраним директором має підписати трирічний контракт міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. До того часу обов’язки виконавчого директора УКФ виконує Ірина Осадча, заступниця з питань організаційного розвитку, яка, за підтримки колективу фонду, також брала участь у конкурсі. За неї проголосували 3 з 8 членів Наглядової Ради УКФ.

Наглядова рада також проголосувала за звернення до міністерства із проханням призначити випробувальний термін для Берковського.

Голосування відбулося за результатами вже другого конкурсу на посаду директора УКФ. Під час попереднього, який відбувся 24 березня, Наглядова рада не змогла визначитись із переможцем, після чого попередній голова Ради Михайло Захаревич склав повноваження за власним бажанням. Новою головою Наглядової ради стала Лариса Мудрак. За її очільництва 27 квітня відбувся другий конкурс, у якому взяли участь 12 кандидатів на посаду виконавчого директора УКФ.

Український культурний фонд працює з 2017 року, його діяльність регулюється окремим законом. Це державна установа, мета якої – надавати фінансову підтримку проєктам у сфері культури. Ця підтримка здійснюється на конкурсних засадах.