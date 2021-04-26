Фото: Rotten Tomatoes

Сер Ентоні Гопкінс цієї ночі отримав премію "Оскар" як найкращий актор за роль у стрічці "Батько" (The Father). Артист проігнорував церемонію нагородження і присвятив вечір малюванню, пише Insider

"Я почув вітання з сусіднього будинку. Подумав: "Що, в біса, коїться?". Я думав, вони дивляться футбольний матч. Потім я отримав повідомлення від Флоріана", – розповів актор про те, як дізнався про отримання нагороди.

Від імені Гопкінса статуетку отримав режисер "Батька" Флоріан Зеллер. Сам він також був нагороджений за найкращий адаптивний сценарій з Крістофером Гемптоном.

Найкращим фільмом визнано стрічку "Земля кочівників", яка раніше отримала нагороди від BAFTA і "Золотий глобус". Акторка, що зіграла головну роль, Френсіс МакДорманд, отримала нагороду як найкраща актриса. Вона також не брала участі в церемонії.

Фото: EPA/UPG Актриса Френсіс Макдорманд (зліва) та продюсер Хлоя Чжао з нагородами, фільм ‘Земля кочівників’

"Земля кочівників", крім цього, була нагороджена за найкращу операторську роботу та найкращу режисуру. Ця стрічка розповідає про американців, які втратили свої домівки під час фінансової кризи 2008 року і були змушені подорожувати по США.

Нагороду найкращих акторів другого плану отримали Деніел Калуйза за "Юду і Чорного месію" та Юн Ю Чжун за "Мінарі". Найліпшим анімаційним фільмом визнали "Душу", а короткою анімацією – "Якщо щось трапиться, я тебе люблю".

Фото: EPA/UPG Найкраща актриса другого плану Юн Ю Чжун, фільм 'Мінарі'.

Найкращим міжнародним фільмом став "Ще по одній", знятий спільно Данією, Нідерландами та Швецією.

Фото: EPA/UPG Найкращий актор другого плану Деніел Калуйза, 'Юда і Чорний месія'

Нагадаємо, що всі запрошені на церемонію "Оскар" цього року мали пройти тестування на коронавірус. Вручення кінопремії "Оскар" у 2021 році було перенесено з 28 лютого на 25 квітня через пандемію. На нагороди в номінації "Найкращий фільм" цього року претендували "Батько" Флоріана Зеллера, "Манк" Девіда Фінчера, "Земля кочівників" Хлої Чжао, "Перспективна дівчина" Емеральд Феннелл, "Суд над Чиказькою сімкою" Аарона Соркіна, "Мінарі" Лі Айзек Чун, "Юда і Чорний Месія" Шака Кінга і "Звук металу" Даріуса Мардера.

Фото: EPA/UPG Режисер Піт Доктер і продюсер Дана Мюррей, анімаційний фільм ‘Душа’