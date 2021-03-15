Оголошено номінантів на "Оскар-2021"

У США оголосили номінантів премії Оскар-2021, вручення якої відбудеться 26 квітня.

Як повідомлялося, у вересні минулого року Американська кіноакадемія оголосила нові правила для стрічок, які претендуватимуть на потрапляння до головної номінації – "Найкращий фільм". Цьому передували кілька років запеклих дискусій, пов’язаних з популярним хештегом «#OscarsSoWhite», розмовами про ексклюзивність «Оскару», кампанією «metoo» та іншими спробами показати, що Голлівуд є фабрикою мрій не для всіх. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Нові правила на «Оскарах». Боляче не буде".

Список основних номінацій виглядає так:

Найкращий фільм

«Батько»

«Іуда та Чорний месія»

«Манк»

«Мінарі»

«Земля кочівників»

«Перспективна дівчина»

«Звук металу»

«Суд над чиказькою сімкою»

Найкращий режисер:

Лі Айзек Чанґ («Мінарі»)

Емералд Феннел («Перспективна дівчина»)

Девід Фінчер («Манк»)

Хлоя Чжао («Земля кочівників»)

Томас Вінтерберґ («Ще по одній»)

Найкращий актор:

Різ Ахмед («Звук металу»)

Чедвік Боузман («Ма Рейні — мати блюзу»)

Ентоні Гопкінс («Батько»)

Гарі Олдман («Манк»)

Стівен Юн («Мінарі»)

Найкраща акторка:

Вайола Девіс («Ма Рейні — мати блюзу»)

Андра Дей («Сполучені Штати проти Біллі Голідей»)

Ванесса Кірбі («Уламки жінки»)

Френсіс МакДорманд («Земля кочівників»)

Кері Малліґан («Перспективна дівчина»)

Найкращий актор другого плану:

Саша Барон Коен («Суд над чиказькою сімкою»)

Даніель Калуя («Іуда та Чорний месія»)

Леслі Одом молодший («Одна ніч в Маямі»)

Пол Расі («Звук металу»)

Лекіт Стенсфілд («Іуда та Чорний месія»)

Найкраща акторка другого плану:

Марія Бакалова («Борат 2»)

Гленн Клоуз («Сільська елегія»)

Олівія Колман («Батько»)

Аманда Сейфрід («Манк»)

Юн Ю-юнь («Мінарі»)

Найкращий оригінальний сценарій:

«Іуда та Чорний месія»

«Мінарі»

«Перспективна дівчина»

«Звук металу»

«Суд над чиказькою сімкою»

Найкращий адаптований сценарій:

«Борат 2»

«Батько»

«Земля кочівників»

«Одна ніч в Маямі»

«Білий тигр»

Найкраща оригінальна пісня:

Fight for You («Іуда та Чорний месія»)

Hear My Voice («Суд над чиказькою сімкою»)

Husavik («Євробачення»)

Io Se (Seen) («Життя попереду»)

Speak Now («Одна ніч у Маямі»)

Найкращий оригінальний саундтрек:

Da 5 Bloods (Теренс Бланшар)

«Манк» (Трент Резнос, Аттікус Росс)

«Мінарі» (Еміль Моссері)

«Новини з усього світу» (Джеймс Ньютон Говард)

«Душа» (Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батісте)

Найкращий звук:

«Ґрейхаунд»

«Манк»

«Новини з усього світу»

«Душа»

«Звук металу»

Найкращі костюми:

«Емма»

«Манк»

«Ма Рейні — мати блюзу»

«Мулан»

«Піноккіо»

Найкращий короткометражний мультфільм:

«Burrow»

«Genius Loci»

«If Anything Happens I Love You»

«Opera»

«Yes-People»

Найкращий короткометражний фільм:

«Feeling Through»

«The Letter Room»

«The Present»

«Two Distant Strangers»

«White Eye»

Найкращий мультфільм:

«Уперед»

«На місяць»

«Баранчик Шон: Фермаґеддон»

«Душа»

«Вовча ватага»

Найкраща операторська робота:

«Іуда та Чорний месія»

«Манк»

«Новини з усього світу»

«Земля кочівників»

«Суд над чиказькою сімкою»

Найкращий документальний фільм:

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Найкращий короткометражний документальний фільм:

Colette

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Найкращий монтаж:

«Батько»

«Земля кочівників»

«Перспективна дівчина»

«Звук металу»

«Суд над чиказькою сімкою»

Найкращий міжнародний фільм:

«Ще по одній» (Данія)

«Кращі дні» (Гонконг)

«Коллектив» (Румунія)

«Людина, що продала свою шкіру» (Туніс)

Quo Vadis, Aida? (Боснія та Герцеговина)

Найкращий грим та перуки:

«Емма»

«Сільська елегія»

«Ма Рейні — мати блюзу»

«Манк»

«Піноккіо»

Найкраща робота художника-постановника:

«Батько»

«Ма Рейні — мати блюзу»

«Манк»

«Новини з усього світу»

«Тенет»

Найкращі спецефекти: