Ляшко розповів, як вакцинуватимуть літніх українців
Ляшко розповів, як вакцинуватимуть літніх українців
Відмова від монархії наразі не на часі, - Трюдо
Відмова від монархії наразі не на часі, - Трюдо
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
Дубінського, попри санкції США, обрано до керівництва партії "Слуга народу"
Дубінського, попри санкції США, обрано до керівництва партії "Слуга народу"
Новий український лоукост отримав право виконувати польоти
Новий український лоукост отримав право виконувати польоти
На Херсонщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві семирічної дівчинки
На Херсонщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві семирічної дівчинки
Зеленский: план «реставрация»
Зеленский: план «реставрация»
У Києві позашляховик розчавив "Шкоду" на світлофорі, двоє загиблих
У Києві позашляховик розчавив "Шкоду" на світлофорі, двоє загиблих
Дубінського зняли з посади голови київської обласної організації "Слуги народу" (оновлено)
Дубінського зняли з посади голови київської обласної організації "Слуги народу" (оновлено)
ГоловнаКультура

Оголошено номінантів на "Оскар-2021"

Церемонія нагородження відбудеться 26 квітні.

Оголошено номінантів на "Оскар-2021"
Фото: oscars.go.com

У США оголосили номінантів премії Оскар-2021, вручення якої відбудеться 26 квітня.

Як повідомлялося, у вересні минулого року Американська кіноакадемія оголосила нові правила для стрічок, які претендуватимуть на потрапляння до головної номінації – "Найкращий фільм". Цьому передували кілька років запеклих дискусій, пов’язаних з популярним хештегом «#OscarsSoWhite», розмовами про ексклюзивність «Оскару», кампанією «metoo» та іншими спробами показати, що Голлівуд є фабрикою мрій не для всіх. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Нові правила на «Оскарах». Боляче не буде".

Список основних номінацій виглядає так:

Найкращий фільм

  • «Батько»
  • «Іуда та Чорний месія»
  • «Манк»
  • «Мінарі»
  • «Земля кочівників»
  • «Перспективна дівчина»
  • «Звук металу»
  • «Суд над чиказькою сімкою»

Найкращий режисер:

  • Лі Айзек Чанґ («Мінарі»)
  • Емералд Феннел («Перспективна дівчина»)
  • Девід Фінчер («Манк»)
  • Хлоя Чжао («Земля кочівників»)
  • Томас Вінтерберґ («Ще по одній»)

Найкращий актор:

  • Різ Ахмед («Звук металу»)
  • Чедвік Боузман («Ма Рейні — мати блюзу»)
  • Ентоні Гопкінс («Батько»)
  • Гарі Олдман («Манк»)
  • Стівен Юн («Мінарі»)

Найкраща акторка:

  • Вайола Девіс («Ма Рейні — мати блюзу»)
  • Андра Дей («Сполучені Штати проти Біллі Голідей»)
  • Ванесса Кірбі («Уламки жінки»)
  • Френсіс МакДорманд («Земля кочівників»)
  • Кері Малліґан («Перспективна дівчина»)

Найкращий актор другого плану:

  • Саша Барон Коен («Суд над чиказькою сімкою»)
  • Даніель Калуя («Іуда та Чорний месія»)
  • Леслі Одом молодший («Одна ніч в Маямі»)
  • Пол Расі («Звук металу»)
  • Лекіт Стенсфілд («Іуда та Чорний месія»)

Найкраща акторка другого плану:

  • Марія Бакалова («Борат 2»)
  • Гленн Клоуз («Сільська елегія»)
  • Олівія Колман («Батько»)
  • Аманда Сейфрід («Манк»)
  • Юн Ю-юнь («Мінарі»)

Найкращий оригінальний сценарій:

  • «Іуда та Чорний месія»
  • «Мінарі»
  • «Перспективна дівчина»
  • «Звук металу»
  • «Суд над чиказькою сімкою»

Найкращий адаптований сценарій:

  • «Борат 2»
  • «Батько»
  • «Земля кочівників»
  • «Одна ніч в Маямі»
  • «Білий тигр»

Найкраща оригінальна пісня:

  • Fight for You («Іуда та Чорний месія»)
  • Hear My Voice («Суд над чиказькою сімкою»)
  • Husavik («Євробачення»)
  • Io Se (Seen) («Життя попереду»)
  • Speak Now («Одна ніч у Маямі»)

Найкращий оригінальний саундтрек:

  • Da 5 Bloods (Теренс Бланшар)
  •  «Манк» (Трент Резнос, Аттікус Росс)
  •  «Мінарі» (Еміль Моссері)
  •  «Новини з усього світу» (Джеймс Ньютон Говард)
  •  «Душа» (Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батісте)

Найкращий звук:

  • «Ґрейхаунд»
  • «Манк»
  • «Новини з усього світу»
  • «Душа»
  • «Звук металу»

Найкращі костюми:

  • «Емма»
  • «Манк»
  • «Ма Рейні — мати блюзу»
  • «Мулан»
  • «Піноккіо»

Найкращий короткометражний мультфільм:

  • «Burrow»
  •  «Genius Loci»
  •  «If Anything Happens I Love You»
  •  «Opera»
  •  «Yes-People»

Найкращий короткометражний фільм:

  • «Feeling Through»
  • «The Letter Room»
  • «The Present»
  • «Two Distant Strangers»
  • «White Eye»

Найкращий мультфільм:

  • «Уперед»
  • «На місяць»
  • «Баранчик Шон: Фермаґеддон»
  • «Душа»
  • «Вовча ватага»

Найкраща операторська робота:

  • «Іуда та Чорний месія»
  • «Манк»
  • «Новини з усього світу»
  • «Земля кочівників»
  • «Суд над чиказькою сімкою»

Найкращий документальний фільм:

  • Collective
  • Crip Camp
  • The Mole Agent
  • My Octopus Teacher
  • Time

Найкращий короткометражний документальний фільм:

  • Colette
  • A Concerto Is a Conversation
  • Do Not Split
  • Hunger Ward
  • A Love Song for Latasha

Найкращий монтаж:

  • «Батько»
  •  «Земля кочівників»
  •  «Перспективна дівчина»
  •  «Звук металу»
  •  «Суд над чиказькою сімкою»

Найкращий міжнародний фільм:

  • «Ще по одній» (Данія)
  •  «Кращі дні» (Гонконг)
  •  «Коллектив» (Румунія)
  •  «Людина, що продала свою шкіру» (Туніс)
  •  Quo Vadis, Aida? (Боснія та Герцеговина)

Найкращий грим та перуки:

  • «Емма»
  •  «Сільська елегія»
  •  «Ма Рейні — мати блюзу»
  •  «Манк»
  •  «Піноккіо»

Найкраща робота художника-постановника:

  • «Батько»
  • «Ма Рейні — мати блюзу»
  • «Манк»
  • «Новини з усього світу»
  • «Тенет»

Найкращі спецефекти:

  • «Любов і монстри»
  • «Опівнічне небо»
  • «Мулан»
  • «Айван, єдиний і неповторний »
  • «Тенет»
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також