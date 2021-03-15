Оголошено номінантів на "Оскар-2021"

У США оголосили номінантів премії Оскар-2021, вручення якої відбудеться 26 квітня.
Як повідомлялося, у вересні минулого року Американська кіноакадемія оголосила нові правила для стрічок, які претендуватимуть на потрапляння до головної номінації – "Найкращий фільм". Цьому передували кілька років запеклих дискусій, пов’язаних з популярним хештегом «#OscarsSoWhite», розмовами про ексклюзивність «Оскару», кампанією «metoo» та іншими спробами показати, що Голлівуд є фабрикою мрій не для всіх. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Нові правила на «Оскарах». Боляче не буде".
Список основних номінацій виглядає так:
Найкращий фільм
- «Батько»
- «Іуда та Чорний месія»
- «Манк»
- «Мінарі»
- «Земля кочівників»
- «Перспективна дівчина»
- «Звук металу»
- «Суд над чиказькою сімкою»
Найкращий режисер:
- Лі Айзек Чанґ («Мінарі»)
- Емералд Феннел («Перспективна дівчина»)
- Девід Фінчер («Манк»)
- Хлоя Чжао («Земля кочівників»)
- Томас Вінтерберґ («Ще по одній»)
Найкращий актор:
- Різ Ахмед («Звук металу»)
- Чедвік Боузман («Ма Рейні — мати блюзу»)
- Ентоні Гопкінс («Батько»)
- Гарі Олдман («Манк»)
- Стівен Юн («Мінарі»)
Найкраща акторка:
- Вайола Девіс («Ма Рейні — мати блюзу»)
- Андра Дей («Сполучені Штати проти Біллі Голідей»)
- Ванесса Кірбі («Уламки жінки»)
- Френсіс МакДорманд («Земля кочівників»)
- Кері Малліґан («Перспективна дівчина»)
Найкращий актор другого плану:
- Саша Барон Коен («Суд над чиказькою сімкою»)
- Даніель Калуя («Іуда та Чорний месія»)
- Леслі Одом молодший («Одна ніч в Маямі»)
- Пол Расі («Звук металу»)
- Лекіт Стенсфілд («Іуда та Чорний месія»)
Найкраща акторка другого плану:
- Марія Бакалова («Борат 2»)
- Гленн Клоуз («Сільська елегія»)
- Олівія Колман («Батько»)
- Аманда Сейфрід («Манк»)
- Юн Ю-юнь («Мінарі»)
Найкращий оригінальний сценарій:
- «Іуда та Чорний месія»
- «Мінарі»
- «Перспективна дівчина»
- «Звук металу»
- «Суд над чиказькою сімкою»
Найкращий адаптований сценарій:
- «Борат 2»
- «Батько»
- «Земля кочівників»
- «Одна ніч в Маямі»
- «Білий тигр»
Найкраща оригінальна пісня:
- Fight for You («Іуда та Чорний месія»)
- Hear My Voice («Суд над чиказькою сімкою»)
- Husavik («Євробачення»)
- Io Se (Seen) («Життя попереду»)
- Speak Now («Одна ніч у Маямі»)
Найкращий оригінальний саундтрек:
- Da 5 Bloods (Теренс Бланшар)
- «Манк» (Трент Резнос, Аттікус Росс)
- «Мінарі» (Еміль Моссері)
- «Новини з усього світу» (Джеймс Ньютон Говард)
- «Душа» (Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батісте)
Найкращий звук:
- «Ґрейхаунд»
- «Манк»
- «Новини з усього світу»
- «Душа»
- «Звук металу»
Найкращі костюми:
- «Емма»
- «Манк»
- «Ма Рейні — мати блюзу»
- «Мулан»
- «Піноккіо»
Найкращий короткометражний мультфільм:
- «Burrow»
- «Genius Loci»
- «If Anything Happens I Love You»
- «Opera»
- «Yes-People»
Найкращий короткометражний фільм:
- «Feeling Through»
- «The Letter Room»
- «The Present»
- «Two Distant Strangers»
- «White Eye»
Найкращий мультфільм:
- «Уперед»
- «На місяць»
- «Баранчик Шон: Фермаґеддон»
- «Душа»
- «Вовча ватага»
Найкраща операторська робота:
- «Іуда та Чорний месія»
- «Манк»
- «Новини з усього світу»
- «Земля кочівників»
- «Суд над чиказькою сімкою»
Найкращий документальний фільм:
- Collective
- Crip Camp
- The Mole Agent
- My Octopus Teacher
- Time
Найкращий короткометражний документальний фільм:
- Colette
- A Concerto Is a Conversation
- Do Not Split
- Hunger Ward
- A Love Song for Latasha
Найкращий монтаж:
- «Батько»
- «Земля кочівників»
- «Перспективна дівчина»
- «Звук металу»
- «Суд над чиказькою сімкою»
Найкращий міжнародний фільм:
- «Ще по одній» (Данія)
- «Кращі дні» (Гонконг)
- «Коллектив» (Румунія)
- «Людина, що продала свою шкіру» (Туніс)
- Quo Vadis, Aida? (Боснія та Герцеговина)
Найкращий грим та перуки:
- «Емма»
- «Сільська елегія»
- «Ма Рейні — мати блюзу»
- «Манк»
- «Піноккіо»
Найкраща робота художника-постановника:
- «Батько»
- «Ма Рейні — мати блюзу»
- «Манк»
- «Новини з усього світу»
- «Тенет»
Найкращі спецефекти:
- «Любов і монстри»
- «Опівнічне небо»
- «Мулан»
- «Айван, єдиний і неповторний »
- «Тенет»