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На посаду виконавчого директора Українського культурного фонду претендує 13 осіб

Відкриті співбесіди з кандидатами та обрання виконавчого директора Фонду транслюватимуть онлайн.

На посаду виконавчого директора Українського культурного фонду претендує 13 осіб

Український культурний фонд опублікував пакети документів кандидатів на посаду виконавчого директора фонду. Конкурс на цю посаду було оголошено 8 лютого. 9 березня було завершено приймання пакетів документів від кандидатів, інформує пресслужба УКФ.

Загалом на конкурс на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду надійшло 13 пакетів документів. Претендентами на посаду є:

  • Білоус Інна
  • Гершун Юлія
  • Жила В'ячеслав
  • Катруліна Анна
  • Которобай Станіслав
  • Миськів Леся
  • Міранков Сергій
  • Рагімова Анастасія
  • Румко Жанна
  • Савостіна Юлія
  • Соснов Олег
  • Федів Юлія (теперішня виконавча директорка Фонду, - ред.)
  • Шторм Вікторія

Після проведення технічного відбору пакетів документів кандидатів у відповідності до регламенту Наглядової Ради відбудуться відкриті співбесіди з кандидатами та обрання виконавчого директора Фонду шляхом голосування. Їх трансляція здійснюватиметься на YouTube-каналі УКФ.

Про дату та час співбесід буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо, 20 січня оголосили оновлений склад Наглядової Ради УКФ, адже завершилась каденція попереднього складу, де головою була Марина Порошенко. В новій Наглядовій Раді – 9 людей: Юрій Рибчинський та Артем Сурін (від Президента України), Олексій Кірющенко та Катерина Чуєва (від Мінкульту), Юрій Артеменко, Владислав Корнієнко, Олександр Сусленський та Ігор Тулузов (від громадських організацій).

Дев'ятий – голова ради – обирається і призначається Міністерством культури і працює на громадських засадах. Ним став гендиректор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Михайло Захаревич.

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