На посаду виконавчого директора Українського культурного фонду претендує 13 осіб

Відкриті співбесіди з кандидатами та обрання виконавчого директора Фонду транслюватимуть онлайн.

Український культурний фонд опублікував пакети документів кандидатів на посаду виконавчого директора фонду. Конкурс на цю посаду було оголошено 8 лютого. 9 березня було завершено приймання пакетів документів від кандидатів, інформує пресслужба УКФ.

Загалом на конкурс на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду надійшло 13 пакетів документів. Претендентами на посаду є:

Білоус Інна

Гершун Юлія

Жила В'ячеслав

Катруліна Анна

Которобай Станіслав

Миськів Леся

Міранков Сергій

Рагімова Анастасія

Румко Жанна

Савостіна Юлія

Соснов Олег

Федів Юлія (теперішня виконавча директорка Фонду, - ред.)

Шторм Вікторія

Після проведення технічного відбору пакетів документів кандидатів у відповідності до регламенту Наглядової Ради відбудуться відкриті співбесіди з кандидатами та обрання виконавчого директора Фонду шляхом голосування. Їх трансляція здійснюватиметься на YouTube-каналі УКФ.

Про дату та час співбесід буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо, 20 січня оголосили оновлений склад Наглядової Ради УКФ, адже завершилась каденція попереднього складу, де головою була Марина Порошенко. В новій Наглядовій Раді – 9 людей: Юрій Рибчинський та Артем Сурін (від Президента України), Олексій Кірющенко та Катерина Чуєва (від Мінкульту), Юрій Артеменко, Владислав Корнієнко, Олександр Сусленський та Ігор Тулузов (від громадських організацій).

Дев'ятий – голова ради – обирається і призначається Міністерством культури і працює на громадських засадах. Ним став гендиректор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Михайло Захаревич.