Дві авторки LB.ua номіновані на премію Women in Arts від UN Women в Україні

Анастасія Платонова та Катерина Ботанова – в номінації «Жінки в культурній журналістиці, критиці та дослідженнях».

Український інститут та UN Women в Україні оголосили номінанток премії Women in Arts, яка щорічно вручається в середині березня, щоб привернути увагу до досягнень жінок, які працюють у мистецтві.

Як повідомляється на фейсбук-сторінці Українського інституту, цьогоріч в номінації "Жінки в культурній журналістиці, критиці та дослідженнях" – дві авторки LB.ua – Анастасія Платонова та Катерина Ботанова. Анастасія зараз також є редакторкою Forbes Україна, а Катерина – кураторка фестивалю Culturescapes.

Також в цій категорії номіновані головна редакторка видання "Коридор" Віра Балдинюк, очільниця редакції культурно-пізнавальних програм на Радіо Культура Наталя Грабченко та кінознавиця Оксана Волошенюк.

Номінацію в журналістиці та критиці заснували 2020 року, тоді нагороду отримала редакторка відділу "Культура" LB.ua Дарія Бадьйор.

Премія Women in Arts вручається ще в 6 номінаціях.

В категорії "Жінки в візуальному мистецтві" номіновано художниць Катерину Бучацьку, Анну Звягінцеву, Олену Субач та Аліну Клейтман.

В номінації "Жінки в театрі" – акторка Оксана Черкашина, режисерки Роза Саркісян та Тамара Трунова, та драматургиня Ірина Гарець.

"Жінки в кіно" – режисерки Ірина Цілик, Надія Парфан, Анастасія Буковська та Дар'я Онищенко, акторка Ірма Вітовська. В попередні роки номінації театру та кіно були об'єднані – в них перемагали Ірма Вітовська та Наталя Ворожбит.

"Жінки в музиці" – Юлія Саніна (The Hardkiss), Олександра Заріцька (гурт Kazka), диригентка Оксана Линів, Джамала, Katya Chilly. Попередні лауреатки – Ніна Гаренецька (ДахаБраха, Dakh Daughters) та Альона Савраненко (alyona alyona).

"Жінки в літературі" – Софія Андрухович, Ірина Шувалова, Олена Герасим'юк, Марина Гримич та Таня Малярчук. Попередні переможиці – Оксана Забужко та Катерина Калитко.

"Жінки в культурному менеджменті" – виконавча директорка Українського культурного фонду Юлія Федів, засновниця фестивалю "86" та стрімінгу Takflix Надія Парфан, продюсерка радіо "Культура" Ірина Славінська, заступниця директорки УКФ Альона Дмуховська та Оксана Зварич. Попередні лауреатки – Олеся Островська-Люта та Юлія Сінькевич.

Цьогоріч на Women in Arts вручать особливу відзнаку, яка вручатиметься жінкам, які не працюють в мистецтві, але роблять великий внесок в українську культуру, – Валерії Бурлаковій, волонтерці, молодшій сержантці ЗСУ.

Церемонія нагородження Women in Arts відбудеться 12 березня. Статуетку для переможниць створює українська скульпторка Марія Куліковська.

Премія заснована у 2019 році в межах руху солідарності за ґендерну рівність #HeForShe в Україні.