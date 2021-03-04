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Хор комунальників Івано-Франківська, фільм про який представляв Україну на конкурсах, припинив існування

На підприємстві почали масово звільняти співробітників старшого віку.

Хор комунальників Івано-Франківська, фільм про який представляв Україну на конкурсах, припинив існування
Фото: facebook.com/iftkemovie

За рішенням адміністрації ДМП "Івано-Франківськ теплокомуненерго" профспілковий хор "Чорнобривці", про який було знято документальну стрічку "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго", припинив існування.

Повідомлення про це опубліковане на сторінці фільму у фейсбуці.

"Останній місяць на комунальному підприємстві відбуваються карколомні зміни: співробітників старшого віку масово звільняють чи змушують звільнитись за власним бажанням. На жаль, це далеко не завжди відбувається з урахуванням законодавства і етики. Для багатьох хористів ці події принесли нечуваний стрес, фінансові проблеми та кризу професійної та особистої ідентичності", - сказано в повідомленні.

Команда фільму готова посприяти всім співробітникам теплокомуненерго у відстоюванні своїх трудових прав і дотримання законодавства.

"Ми заручилися підтримкою дружніх юристів і можемо допомогти з написанням заяв та експертними коментарями в сфері трудового права. Пишіть нам у зручний спосіб - ми напоготові. Для нас ваша професійна та особиста цінність - безсумнівна", - додали творці фільму.

Нагадаємо, "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго" - музичний документальний фільм, що розповідає про профспілковий хор комунальників Івано-Франківська. Фільм став одним з переможців 10-го конкурсного відбору Держкіно.

2019-го стрічку української режисерки Наді Парфан було відібрано на конкурс престижного фестивалю документального кіно Visions du Reel.

Торік фільм був номінантом кінопремії "Золота Дзиґа".

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