Голівудська асоціація іноземної преси визначила лауреатів 78-ої премії "Золотий глобус", що присуджується за роботи у кіно і телевізійних стрічках.

Найкращим драматичним фільмом визнано "Землю кочівників" (Nomadland) режисерки Хлої Чжао. У головній ролі фільму зіграла дворазова лауреатка "Оскару" Френсіс Мак-Дорманд. Стрічка розповідає про життя жінки, яка втратила житло і змушена кочувати по США в "будинках на колесах", які слугують не тільки засобом переміщення, а й житлом. Чжао – перша жінка азійського походження і взагалі друга жінка, яка отримала нагороду як найкращий режисер за всю історію конкурсу, пише CNN.

"Ця нагорода належить команді "Землі кочівників". Дякую усім, хто зробив можливим для мене займатися тим, що я люблю", – прокоментувала нагороду режисерка.

Найкращим фільмом іноземною мовою визнано "Мінарі" (Minari) американського режисера Лі Айзека Чуна. У фільмі, події якого розгортаються наприкінці 80-х років, молода корейська родина переїжджає в американську глибинку. Мігранти мріють стати успішними членами ком'юніті, побудувати власні сад і ферму. Слідом за ними переїжджає іронічна бабуся, яка стає підтримкою своїх молодших родичів на шляху до "американської мрії". Стрічка наполовину є біографією режисера.

Найкращим телесеріалом визнано "Корону" (Crown) – драматичний байопік, який зараз налічує чотири сезони. У центрі його уваги королева Єлизавета II та її життя від початку сходження на престол.

Фото: Wikipedia

Джилліан Андерсон, яка зіграла в цьому серіалі Маргарет Тетчер, отримала приз у категорії жіноча роль другого плану на ТБ. Крім того, нагороду за найкращу жіночу роль у драматичному серіалі отримала Емма Корінн, котра зіграла у "Короні" Принцесу Діану. Серіальний "Принц Чарльз" отримав "глобус" за найкращу чоловічу роль у драматичному серіалі.

"Хід королеви" (The Queen's Gambit) визнано найкращим у категорії мінісеріал, серіал-антологія або телефільм. Головна героїня, Аня Тейлор-Джой, також нагороджена за найкращу жіночу роль у цій категорії.

Фото: rg.ru Аня Тейлор- Джой, Queen`s Gambit

Найкращу чоловічу роль у категорії мінісеріалу, серіалу-антології чи телефільму отримав Марк Руффало ("У цьому я впевнений" – I know this much is true).

Джон Боєга за роль у "Маленькій сокирі" був нагороджений за найкращу чоловічу роль другого плану на ТБ.

Приз за найкращу чоловічу роль отримав Чедвік Боузман ("Чорне дно Ма Рейні"). Роль у цьому фільмі стала останньою для Боузмана, який помер у минулому серпні. Він зіграв амбітного трубача Ма Ліві, дія картини розгортається у Чикаго 20-х років.

Найкраща жіноча роль дісталася Андрі Дей ("США проти Біллі Голідей"). Співачка виконала головну роль у серіалі про життя джазової вокалістки Елеонори Феган.

Джоді Фостер була нагороджена за найкращу жіночу роль другого плану. У "Мавританці" вона зіграла адвоката ув'язненого в Гуатанамо підозрюваного в теракті. В основу фільму лягла реальна історія.

Найкраща чоловіча роль другого плану дісталася Деніелу Калую за "Юду та чорного месію".Стрічка заснована на реальних подіях і переповідає історю угрупування "Чорні пантери", члени якої боролися за права темношкірих у США 60-70 років.

"Борат 2" отримав нагороду в категорії найкращих комедії чи мюзиклів. Режисер фільму Саша Барон Коен також отримав приз за найкращу чоловічу роль у комедії.

Акторка Розамунд Пайк отримала нагороду за найкращу жіночу роль у комедії чи мюзиклі. Вона зіграла у фільмі "Аферистка" (I care a lot).

За найліпший сценарій кінофільму нагороду отримав Аарон Соркін ("Суд над чиказською сімкою"). Для Соркіна це вже третій "Золотий глобус".

Найкращим анімаційним фільмом визнано "Душу" (Soul). Творіння Pixar режисера Піта Доктера розповідає про шкільного вчителя музики, головною мрією якого було грати джаз. Коли чоловік врешті отримав таку нагоду – він раптово провалився до люку і впав у кому. Душа Доктера категорично не погодилася вмирати, аже чоловік так і не встиг здійснити свою мрію. Щоб мати шанс повернути до життя тіло, душі довелося стати наставником для ще ненароджених дітей, а також побороти інші непрості завдання.

У цій анімаційній стрічці також відзначили музику – нагороду отримали Трент Рензор, Аттікус Росс і Джон Батіст.

А от нагороду за найкращу пісню отримала "Is Si" ("Все життя попереду").

Найкращим комедійним серіалом визнано "Шіттс-Крік" – канадський ситком про подружжя міліардера та світської левиці, яке після краху бізнесу вимушено переїжджає до села. Кетрін О'Хара (також "Шіттс-Крік") отримала приз за найкращу жіночу рол в комедійному серіалі.

Джейсон Судейкіс "Тед Лассо" (Ted Lasso) отримав приз за найкращу чоловічу роль у комедійному серіалі.

Нагадаємо, що через коронавірусвручення американської кінопремії "Золотий глобус" перенесли з січня на лютий 2021 року. Це рішення було ухвалено організаторами ще у червні. "Золотий глобус" вручають за досягнення в кіноіндустрії з 1944 року. Через пандемію коронавірусу організатори премії вперше дозволили брати участь у відборі фільмів, які були показані онлайн, а не в кінотеатрах.