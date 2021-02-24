Поет біт-покоління Лоуренс Ферлінгетті помер у 101-річному віці

Лоуренс Ферлінгетті, один із засновників біт-руху, поет і книговидавець, помер від захворювання легенів у віці 101 року в своєму будинку в Сан-Франциско.

Про це повідомила сім'я померлого, передає Голос Америки.

Уродженець штату Нью-Йорк, Ферлінгетті переїхав до Сан-Франциско, Каліфорнія, в 1950-х рр. Там він відкрив книжковий магазин "Міські вогні" (City Lights) і однойменне видавництво. Завдяки його зусиллям побачили світ книги ключових авторів покоління бітників Аллена Гінзберга, Джека Керуака, Вільяма С. Берроуза.

Ферлінгетті - лауреат багатьох літературних премій і нагород за внесок в мистецтво. У 2001 році влада Сан-Франциско офіційно назвали магазин-видавництво "Міські вогні" історичною пам'яткою за "основоположну роль у літературному і культурному розвитку" міста.