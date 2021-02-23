США в разі необхідності застосують нові заходи проти "Північного потоку-2", - Держдеп

Недавня доповідь держдепартаменту США про санкції щодо "Північного потоку-2" не є остаточною відповіддю Вашингтона.

Сполучені Штати готові в разі необхідності прийняти додаткові політичні заходи до російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2".

Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявив представник Державного департаменту Нед Прайс, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжимо стежити за ситуацією, оцінювати її і в разі, якщо знадобляться додаткові політичні заходи, ми без вагань приймемо їх", - підкреслив Прайс.

Він також повідомив, що недавня доповідь держдепартаменту США про санкції щодо "Північному потоку-2" не є остаточною відповіддю Вашингтона.

"Доповідь, який ми представили Конгресу минулої п'ятниці ... це не кінець історії, це була лише чергова її глава", - додав Прайс.

Нагадаємо, уряд США включив до переліку останніх санкцій російське судно "Фортуна", яке бере участь в будівництві газопроводу "Північний потік - 2", та ТОВ "КВТ-РУС", проте ще більше 15 організацій добровільно вийшли з проєкту, щоб уникнути покарання.