Вирок Стерненкові виніс суддя з Донецька, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський
Вирок Стерненкові виніс суддя з Донецька, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
Рада ухвалила закон про конкурси на держслужбу з правками Зеленського "під Вітренка"
Рада ухвалила закон про конкурси на держслужбу з правками Зеленського "під Вітренка"
У Харкові на вулиці застрелили чоловіка. Нападника затримано (оновлено)
У Харкові на вулиці застрелили чоловіка. Нападника затримано (оновлено)
"Нафтогаз" погодив передачу арештованої ділянки нафтопроводу Медведчука до ”Укртранснафти”
"Нафтогаз" погодив передачу арештованої ділянки нафтопроводу Медведчука до ”Укртранснафти”
Одеський суд визнав винним Стерненка в справі про викрадення людини
Одеський суд визнав винним Стерненка в справі про викрадення людини
На чернігівській трасі недалеко від Києва сталася серйозна аварія з загиблими (оновлено)
На чернігівській трасі недалеко від Києва сталася серйозна аварія з загиблими (оновлено)
Ще двом колишнім топменеджерам ПриватБанку повідомили підозри
Ще двом колишнім топменеджерам ПриватБанку повідомили підозри
ГоловнаСвіт

США в разі необхідності застосують нові заходи проти "Північного потоку-2", - Держдеп

Недавня доповідь держдепартаменту США про санкції щодо "Північного потоку-2" не є остаточною відповіддю Вашингтона.

США в разі необхідності застосують нові заходи проти "Північного потоку-2", - Держдеп
Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах
Фото: nord-stream2.com

Сполучені Штати готові в разі необхідності прийняти додаткові політичні заходи до російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2".

Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявив представник Державного департаменту Нед Прайс, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжимо стежити за ситуацією, оцінювати її і в разі, якщо знадобляться додаткові політичні заходи, ми без вагань приймемо їх", - підкреслив Прайс.

Він також повідомив, що недавня доповідь держдепартаменту США про санкції щодо "Північному потоку-2" не є остаточною відповіддю Вашингтона.

"Доповідь, який ми представили Конгресу минулої п'ятниці ... це не кінець історії, це була лише чергова її глава", - додав Прайс.

Нагадаємо, уряд США включив до переліку останніх санкцій російське судно "Фортуна", яке бере участь в будівництві газопроводу "Північний потік - 2", та ТОВ "КВТ-РУС", проте ще більше 15 організацій добровільно вийшли з проєкту, щоб уникнути покарання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також