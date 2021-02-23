Протести в Білорусі набули партизанської форми, - Тихановська

"Зараз - час такої партизанщини, коли ти не можеш діяти відкрито, тому що це пряма дорога до в'язниці".

Лідерка білоруської опозиції, кандидатка у президенти Білорусі на виборах 2020 року Світлана Тихановська вважає, що Олександр Лукашенко утримує владу лише завдяки насильству.

Про це вона розповіла в інтерв'ю засновнику видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону.

"Протести в Білорусі не згасли. Змінилася картинка, змінилася форма протестів, але протестний рух, протестні настрої нікуди не пішли. Зрозуміло, зараз, якщо люди виходять на вулицю із прапорами, з гаслами, вони не встигнуть утекти від ОМОНу... Якщо десь з'являються люди, туди одразу ж спрямовують "космонавтів". І люди однаково виходять, люди борються, люди самоорганізовуються, щоб вийти, але трохи пізніше, знову величезною масою і дати зрозуміти, що ми все ще тут", - сказала Тихановська.

Тихановська спрогнозувала, що навесні протести відновляться з новою силою, а наразі вони "набули партизанської форми".

"Зараз - час такої партизанщини, коли ти не можеш діяти відкрито, тому що це пряма дорога до в'язниці. Зрозуміло, що ні люди, ні ми цього не хочемо. Але точкові акції [тривають]: повісив стрічку, наклеїв наклейку, увімкнув пісню, посигналив, коли їдуть автобуси з делегатами так званими... Це їх так дратує... Наприклад, коли пов'язали стрічку на дереві, а туди приїжджає ціла пожежна машина, щоб її зняти. Або спилюють дерево, тому що не можуть зняти стрічку..." - сказала опозиціонерка.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю швейцарській газеті Le Temps Тихановська визнала, що опозиція в Білорусі "втратила вулиці". Вона назвала "насмішкою" санкції, які Євросоюз ввів проти режиму Лукашенка, і вважає, що обмежень занадто мало. "Під санкціями перебувають лише 90 людей. Це насмішка, і режим Лукашенка сміється", - говорила Тихановська.

12 лютого Тихановська провела онлайн-зустріч з депутатами Верховної Ради України. Вона зазначила, що білорусам "стало простіше зрозуміти українців, оскільки колишній президент теж програв вибори, але незаконно утримує владу".

Тихановська раніше неодноразово заявляла, що якщо Лукашенко піде з посади мирно, йому нададуть гарантії особистої безпеки. Однак дії влади та силовиків проти мирних протестувальників не ставали м'якшими.

У листопаді 2020 року вона анонсувала Народний трибунал та амністію за захоплення Лукашенка.

Лукашенко ж назвав умовами відходу свого від влади припинення протестів та недоторканність його прихильників.

У жовтні минулого року Тихановська говорила, що має намір відвідати Україну. Вона зазначила, що Білорусь хотіла б будувати партнерські і взаємовигідні відносини з нашою країною. Голова МЗС Дмитро Кулеба зазначав, що якщо Тихановська приїде в Україну, першим питанням до неї буде: "Чий Крим?"