Захід висловив стурбованість через події в Грузії

Сполучені Штати Америки та країни Європи висловили стурбованість через затримання опозиційного лідера Ніка Мелії в Грузії.

В заяві посольства США у Тбілісі йдеться, що арешт Мелії є кроком назад на шляху до демократії.

"Посольство США глибоко стурбоване рішенням уряду затримати главу опозиційної політичної партії в штаб-квартирі партії сьогодні вранці. Ми шкодуємо, що заклик США й інших міжнародних партнерів до стриманості та діалогу проігнорували. Ми стривожені поляризацією риторики керівництва Грузії під час кризи. Насильницькі методи і агресія - це не спосіб для вирішення політичних розбіжностей в Грузії. Сьогодні Грузія відступила на своєму шляху до зміцнення демократії в євроатлантичної сім'ї націй", - заявили американські дипломати.

Посол Великобританії в Грузії Марк Клейтон написав, що шокований тим, що відбувається.

"Насильство і хаос в Тбілісі - останнє, що зараз потрібно Грузії. Я наполегливо закликаю всі сторони діяти стримано як зараз, так і в найближчі дні", - йдеться в заяві британського посла.

Shocked by the scenes at UNM headquarters this morning. Violence and chaos in Tbilisi are the last thing Georgia needs right now. I urge all sides to act with restraint, now and in the coming days. @UKinGeorgia — Mark Clayton (@MarkClaytonFCDO) February 23, 2021

Нагадаємо, що голову найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ніка Мелію затримали вранці 23 лютого. Його звинувачують в організації масових безпорядків 20 червня 2019 року.

Щоб затримати політика, поліція штурмувала офіс ЄНД. Під час поліцейської операції постраждали близько двох десятків осіб. Багатьом стало погано під час давки, коли поліцейські примусово почали виводити всіх з офісу ЄНД. Інші втратили свідомість через сльозогінний газ.