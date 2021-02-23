Верховний Суд відмовив Трампу в закритті доступу прокурорам до його декларацій

Восени минулого року журналісти оприлюднили розслідування, згідно з яким експрезидент не платив прибутковий податок близько 15 років.

Верховний Суд США підтвердив наданий прокурорам Нью-Йорка дозвіл на доступ до податкових декларацій колишнього президента Дональда Трампа.

Сам Трамп був категорично проти цього і до останнього намагався оскаржити дозвіл на отримання персональної та робочої податкової документації, пише CNN.

Тепер розслідування ймовірних прихований грошових операцій та інших питань не буде ускладнюватися спробами Трампа тримати документи в секреті. Документи не будуть оприлюднені, ознайомитися з ними зможуть тільки прокурори.

Прокурор Мангеттена Сайрус Венс, котрий займається справою податкових декларацій 45-го президента, відреагував на рішення Верховного Суду у Twitter. Він написав тільки одне речення – "Робота триває".

У відповідь на судове рішення колишній президент виступив із заявою, де сказав про політично вмотивоване "полювання на відьом", пише NBC News.

"Це те, що ніколи раніше не траплялося з президентом, все це надихалося демократами в повністю демократичному місці, штаті Нью-Йорк, який повністю контролюється та під владою мого широко відомого ворога Губернатора Ендрю Куомо", – висловився Трамп.

Ендрю Куомо є губернатором Нью-Йорка вже майже 10 років і особливої популярності набув на тлі послідовної політики боротьби з коронавірусом. Навесні 2020 року про підтримку губернатора заявляли 87% мешканців штату, в той час як у лютому того ж року його рейтинг складав 44%, пише BBC.

На адресу Куомо схвально відгукувався тоді ще тільки ймовірний кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден.

Нагадаємо, що у вересні 2020 року The New York Times оприлюднили матеріал про те, що Трамп нібито близько 15 років не сплачував федерального податку на прибуток. Сам Трамп звинувачення відкинув і заявив, що за останні роки сплатив мільйони доларів цього податку.

Він наголосив, що зрештою оприлюднить свої податкові декларації, однак зараз не може цього зробити, оскільки їх перевіряє Служба внутрішніх доходів. Схожі обіцянки Трамп давав у 2016 році, але так і не дотримався їх.