У Білорусі неповнолітнього засудили до п'яти років колонії за "коктейль Молотова" на протестах

Ще два фігуранти отримали по шість та вісім років ув'язнення.

У білоруському Гомелі винесли вирок у справі про "коктейлі Молотова", серед трьох засуджених - 29-річного Леоніда Ковальова, 26-річного Дмитра Корнєєва та 16-річного Микити Золотарьова.

Про це повідомляє TUT.by.

Корнєєва засудили до восьми років колонії суворого режиму, Ковальова - до шести років колонії посиленого режиму, а неповнолітнього Золотарьова - до п'яти років виховної колонії.

Їх звинувачували у "незаконному виготовленні вибухових речовин, насильстві або погрозі застосування насильства щодо співробітника міліції, участі в масових заворушеннях", а Ковальова - ще і в їх організації та "залученні неповнолітнього до вчинення злочину".

За версією слідства, Ковальов виготовив два "коктейлі Молотова", які 10 серпня передав Корнєєву та Золотарьову. Потім чоловік начебто почав переконувати їх підпалити автобус або автозак. Дорогою молоді люди зустріли військовослужбовців військової частини 5525 і кинули "коктейлі" в їх бік. Скляна пляшка впала біля військових і розбилася об асфальт.

Ковальов і Золотарьов свою вину не визнають. Корнєєв - визнав частково.

Нагадаємо, днями лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська визнала, що в країні зменшилась вулична активність мітингувальників, які намагаються протистояти режиму. Вона сказала, що опозиція в Білорусі "втратила вулиці".

З дня виборів президента Білорусі в серпні, переможцем яких оголосили Олександра Лукашенка, у країні не вщухали протести. Білоруси влаштовували масштабні акції, саботували роботу на державних підприємствах, вимагали чесних виборів. Силовики жорстоко розганяли демонстрантів, а також фактично пригнічували опозицію – арештовували її лідерів та висилали їх з країни.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

Однак, не дивлячись на протести у країні та заяви світової спільноти, 23 вересня у Мінську в Палаці Незалежності відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Лідерка опозиції Світлана Тихановська також неодноразово заявляла, що якщо Лукашенко піде з посади мирно, йому нададуть гарантії особистої безпеки. Однак дії влади та силовиків проти мирних протестувальників не ставали м'якшими.

У листопаді 2020 року вона анонсувала Народний трибунал та амністію за захоплення Лукашенка. Пізніше той назвав умовами відходу свого від влади припинення протестів та недоторканність його прихильників.