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ЄС та США спільно боротимуться з Росією та Китаєм

в Європі домовилися сприймати Росію як сусіда, що діє як супротивник.

ЄС та США спільно боротимуться з Росією та Китаєм
Жозеп Боррель
Фото: Скріншот відео

Міністри закордонних справ Євросоюзу та держсекретар США домовилися про координацію зусиль щодо протидії Росії та Китаю.

Про це йшлося на пресконференції у Брюселі.

"Це була дуже насичена розмова. Ми підтвердили свої наміри разом відповідати на зовнішні виклики, включаючи протидію Росії та Китаю", - сказав Високий представник Європейського Союзу з міжнародних справ Жозеп Боррель за підсумками першої відеоконференції. 

За його словами, в Європі домовилися сприймати Росію як сусіда, що діє як супротивник.

“Ми повинні визначити модель, щоб уникнути постійної конфронтації з сусідами, які вирішили діяти протилежним чином”, - повідомив дипломат.

Раніше колишній держсекретар США Майк Помпео закликав Сполучені Штати ставитися до Росії як до комуністичного Китаю.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Європейського Союзу погодили введення нових санкцій щодо Росії за кримінальне переслідування опозиціонера Олексія Навального.

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