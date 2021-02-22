"Коли йде війна, так і треба діяти", - Майкл Макфол про закриття трьох каналів в Україні

"Переконаний, що найважливіша боротьба в світі за прогрес лібералізму і демократії зараз відбувається саме в Україні".

У США останнім часом активно дискутується питання щодо закриття трьох телеканалів в Україні.

Про це розповів Посол США в Росії у 2011-14 роках, Директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету Майкл Макфол під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму.

«Ліберали з маленької букви л завжди говорять: це несправедливо, це неправильно. Я категорично не погоджуюся з цим. Коли йде війна, так і треба діяти. І я захищаю це рішення», - заявив він.

Майкл МакФол наголосив, що Україна перебуває в центрі світової боротьби демократій з автократіями і демократи всього світу мають об’єднуватися у боротьбі проти автократів світу. Це ідеологічна боротьба, і лінія фронту у цій битві проходить зараз через Україну.

«Як людина, що вивчає демократію в глобальному масштабі - не лише в Європі, і в розрізі віків, а не лише за останні 10 років, - я переконаний, що найважливіша боротьба в світі за прогрес лібералізму і демократії зараз відбувається саме в Україні», - сказав він.

Майкл МакФол нагадав слова вбитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова, який говорив, що якщо хочете допомогти лібералам і демократам в Росії, сприяйте перемозі демократії в Україні.

«Ця перемога якнайкраще допоможе розвінчати путінський імперський міф про те, що люди в цьому регіоні світу хочуть сильної руки, хочуть диктатури. Ніщо так не сприятиме знищенню ідеології путінізму, як демократична Україна», - резюмував він.

Нагадаємо, що 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти депутата Верховної Ради Тараса Козака (близький соратник Віктора Медведчука) та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK.

Після цього телеканали зникли з ефіру і продовжили роботу тільки на Youtube.