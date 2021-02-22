Нардеп Беленюк заявив, що навчився відрізняти перехворілих на ковід "за специфічним запахом"

"Мені він чомусь нагадує часник..."

Народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк, який є чемпіоном світу та Європи, а також срібним призером Олімпійських ігор 2016 року в Ріо з греко-римської боротьби, повідомив, що навчився відрізняти перехворілих на ковід "за специфічним запахом".

Про це політик написав у фейсбуці.

"Виявив у себе здатність визначати людей, які перехворіли COVID-19, за запахом їхнього тіла", - розповів Беленюк.

Він зазначив, що спочатку у себе зауважив специфічний запах пахв.

"Потім (займаюся ж контактним видом спорту, з рясним потовиділенням у процесі) почав помічати у своїх спаринг-партнерів, які перехворіли ковідом, такий самий запах. Мені він чомусь нагадує часник...", - написав народний депутат.

Беленюк поцікавився, можливо, ще у когось з'явилися такі самі здібності.

"Бо якщо це унікальна здібність, відразу ж подаю свою кандидатуру в шоу «Україна має талант»", - додав він.

Нагадаємо, Беленюк перехворів на ковід іще восени. Тоді він повідомляв, що із симптомів хвороби у нього температура, яка тримається близько 37 градусів, невелика ломота в тілі, головний біль.