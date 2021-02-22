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Нардеп Беленюк заявив, що навчився відрізняти перехворілих на ковід "за специфічним запахом"

"Мені він чомусь нагадує часник..."

Нардеп Беленюк заявив, що навчився відрізняти перехворілих на ковід "за специфічним запахом"
Жан Беленюк
Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк, який є чемпіоном світу та Європи, а також срібним призером Олімпійських ігор 2016 року в Ріо з греко-римської боротьби, повідомив, що навчився відрізняти перехворілих на ковід "за специфічним запахом".

Про це політик написав у фейсбуці.

"Виявив у себе здатність визначати людей, які перехворіли COVID-19, за запахом їхнього тіла", - розповів Беленюк.

Він зазначив, що спочатку у себе зауважив специфічний запах пахв.

"Потім (займаюся ж контактним видом спорту, з рясним потовиділенням у процесі) почав помічати у своїх спаринг-партнерів, які перехворіли ковідом, такий самий запах. Мені він чомусь нагадує часник...", - написав народний депутат.

Беленюк поцікавився, можливо, ще у когось з'явилися такі самі здібності.

"Бо якщо це унікальна здібність, відразу ж подаю свою кандидатуру в шоу «Україна має талант»", - додав він.

Нагадаємо, Беленюк перехворів на ковід іще восени. Тоді він повідомляв, що із симптомів хвороби у нього температура, яка тримається близько 37 градусів, невелика ломота в тілі, головний біль.

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