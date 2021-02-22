"Голос" і "Довіра" - основні союзники "Слуги народу" в Раді, - КВУ

У Верховній Раді IX скликання найчастіше за закони голосують депутати "Слуги Народу", групи "Довіра" та фракції "Голос".

Про це повідомляє Комітету виборців України з посиланням на дослідження результатів голосувань за прийняті закони.

Так, з вересня 2020 року по січень 2021-го було прийнято 86 законів (без врахування ратифікаційних документів). В середньому кнопку "за" натискали лише 84%, або 206 із 247 депутатів "Слуги Народу". Решту голосів, які не вистачало для прийняття рішень, найчастіше забезпечували депутати групи "Довіра" та фракції "Голос". В середньому «за» натискали 66% (13 депутатів) групи "Довіра" і 65% (12 депутатів) фракції "Голос".

В результаті саме депутати цих політичних сил найактивніше допомагали монобільшості приймати закони тоді, коли власних голосів "слуг" не вистачало.

"За даними голосувань найближче до умовної коаліції зі «Слугою Народу» мали б знаходитись фракція «Голос» та група «Довіра». Саме у цих політичних сил частіше за інших збігаються результати голосувань із монобільшістю. В середньому впродовж вересня-січня депутати «Слуги Народу», «Голосу» та «Довіри» разом забезпечували 231 голос, що було достатньо для ухвалення законів", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

В інших фракцій та груп показники підтримки рішень парламенту є нижчими. В середньому за прийняті рішення голосували 62% депутатів "Європейської солідарності" та 51% позафракційних депутатів. Також кнопку "за" в середньому натискали половина депутатів ВО "Батьківщина" (50%) та групи "За майбутнє" (45%).

Загалом результати моніторингу вказують, що в цілому депутати всіх фракцій та груп переважно підтримують рішення парламенту. Винятком є члени "Опозиційної платформи За життя", які демонструють найнижчий рівень підтримки прийнятих законів. В середньому "за" голосують лише 23% депутатів ОПЗЖ. При цьому за 20 законів із 86 депутати ОПЗЖ не дали жодного голосу.

Нагадаємо, за даними КВУ, за рік у монобільшості залишилося лише 211 депутатів. Фактично під час кожного голосування понад 10 депутатів "Слуги народу" узагалі не голосують або натискають "утримався" чи "проти".

Президентська партія "Слуга Народу" отримала найбільше голосів виборців на дострокових парламентських виборах у липні 2019 року. Верховна Рада дев'ятого скликання розпочала роботу 29 серпня. Того ж дня було оголошено про створення монокоаліції "Слуги Народу". Під час першого засідання Ради Володимир Зеленський заявив, що вона "стане кращою в історії України або буде розпущена".

У травні минулого року року Зеленський заявив, що не розпустить Раду, поки "Слуга Народу" голосуватиме за важливі законопроєкти. 31 серпня, на позачерговому з'їзді "Слуг", президент заявив, що підстав для розпуску Ради поки що немає.