Оприлюднено указ президента щодо введення санкцій проти Медведчука і пов'язаних з ним осіб і компаній

На сайті Офісу президента оприлюднили указ Володимира Зеленського щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів відповідно до рішення РНБО. Мова йде про санкції проти нардепа ОПЗЖ ВІктора Медведчука та пов'язаних з ним осіб і компаній.

Документ набирає чинності з дня його опублікування, йдеться на сайті Офісу президента.

В указі зазначається, що МЗС України доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Санкційний список осіб

1. Марченко Оксана Михайлівна, 28.04.1973 р.н., громадянка України. Санкції на три роки:

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

обмеження торговельних операцій

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами

повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України

запобігання виведенню капіталів за межі України

заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах

заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави.

2. Громадянин України Віктор Медведчук. Санкції на три роки ті самі, що і в його дружини Оксани Марченко.

4. Громадянка України Наталія Лавренюк (дружина підсанкційного нардепа ОПЗЖ Тараса Козака) отримала ті самі санкції, що і подружжя Марченко-Медведчук.

3. Громадянин РФ Вацковський Костянтин Борисович. Санкції терміном на три роки

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

обмеження торговельних операцій

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами

повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України

запобігання виведенню капіталів за межі України

заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах

заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави

Громадяни РФ Донченко Віталій Валерійович, Маслюк Олександр Миколайович та Лісогор Сергій Вікторович. Санкції на три роки ті самі, що в Марченко і Медведчука, за винятком заборони заходження іноземних невійськових суден та кораблів у води України. Також на додачу заборонено передавати технологій, права на об'єкти права інтелектуальної власності, а також інші санкції, що відповідають принципам їх застосування.

Громадянин РФ Михайло Попов, головний редактор всеросійського наукового журналу "Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки". Санкції на три роки:

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

обмеження торговельних операцій (повне припинення)

запобігання виведенню капіталів за межі України

заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах

припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування

заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності

відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України

Санкційний список компаній

Усі санкції також застосовано на три роки. EVIRER LTD з (ОАЕ), GOLD NATURAL GROUP LIMITED (Віргінські острови), KLODIUS INVESTMENTS LTD (Віргінські острови), SANDGATE COMMERCE LTD (Віргінські острови), WHPA AVIA LTD (Віргінські острови) отримали такі заходи:

обмеження торговельних операцій

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України

запобігання виведенню капіталів за межі України

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань

інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона видачі та анулювання існуючих дозволів і планів на виконання польотів літаками T7BRG (s

4295).

АТ "Фармацевт плюс" (юридична адреса - Сингапур) має ті самі заборони, крім анулювання дозволів на польоти. Натомість анульовано ліцензії на ввезення і вивезення валютних цінностей.

АТ "НЗНП Менеджмент" (Росія), АТ "Новошахтинський завод нафтопродуктів" (Росія), ТОВ "Дон Експорт" (Росія), крім блокування активів, отримали обмеження торговельних операцій, зупинку економічних та фінансових зобов'язань і анулювання ліцензій на діяльність, дозволів на користування надрами.

АТ Sportmaster Operations Pte. Ltd. має повну заборону на торговельні операції, припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, заборону ввезення продукції сингапурської компанії "Спортмастер Оперейшенз".

Крім цього, до списку включені "ИСС-Софт" (Росія), "ІндаСофт" (Росія), "Роузвуд Шиппінг" (Росія), "Торговий дім "Донські вуглі" (Росія), ТОВ "Біотек" (Росія), ТОВ "Гемодженікс" (Росія), ТОВ "Медобладнання" (Росія), "ТОВ "Тосол-Ситнез Трейдінг" (Росія), Федеральний державний автономний державний учбовий заклад вищої освіти "Севастопольский державний університет" МОН Росії.

Новина доповнюється